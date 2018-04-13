В Евпатории ликвидировали последствия «взрыва» в многоэтажке

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . В Евпатории в рамках комплексных учений успешно отработали действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом бытового газа в многоэтажке. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

Комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в Евпатории

В учениях приняли участие сотрудники органов управления силами гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также силы 5-го пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы по Республике Крым", Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», спасательные службы и нештатные формирования Гражданской обороны.

Комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в Евпатории

"По сигналу тревоги службы жизнеобеспечения и экстренные службы были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Согласно вводной, в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа с последующим горением на площади 43 кв м. В результате взрыва разрушены конструкции квартир, повреждены внутренние сети газоснабжения, электроснабжения, водопровода и водоотведения. Есть пострадавшие", — рассказали в администрации историю учений.

Комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в Евпатории

Учения проводились в четыре этапа. После сбора и проверки готовности оперативные группы выехали на место, где проводилась ликвидация последствий ЧС. В ходе второго этапа организовывалось практическое развертывание городков жизнеобеспечения, оповещение и информирование населения. В рамках учений работала комиссия по принятию решений по ликвидации ЧС.