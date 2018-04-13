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В Евпатории ликвидировали последствия «взрыва» в многоэтажке
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В Евпатории ликвидировали последствия «взрыва» в многоэтажке 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Евпатории в рамках комплексных учений успешно отработали действия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом бытового газа в многоэтажке. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ городской администрации.
Комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в Евпатории
В учениях приняли участие сотрудники органов управления силами гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также силы 5-го пожарно-спасательного отряда Федеральной пожарной службы по Республике Крым", Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», спасательные службы и нештатные формирования Гражданской обороны.
Комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в Евпатории
"По сигналу тревоги службы жизнеобеспечения и экстренные службы были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Согласно вводной, в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа с последующим горением на площади 43 кв м. В результате взрыва разрушены конструкции квартир, повреждены внутренние сети газоснабжения, электроснабжения, водопровода и водоотведения. Есть пострадавшие", — рассказали в администрации историю учений.
Комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в Евпатории
Учения проводились в четыре этапа. После сбора и проверки готовности оперативные группы выехали на место, где проводилась ликвидация последствий ЧС. В ходе второго этапа организовывалось практическое развертывание городков жизнеобеспечения, оповещение и информирование населения. В рамках учений работала комиссия по принятию решений по ликвидации ЧС.
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