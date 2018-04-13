Флагман без двигателя

В советское время Украинская ССР была флагманом военного и гражданского кораблестроения. С независимостью республики в отрасли начали появляться проблемы. С приходом «устремленной в Европу» власти ситуация, похоже, и вовсе перестала быть контролируемой. Украина тратит на оборону 5 процентов ВВП, но не в состоянии обеспечить качественный ремонт флагмана «Гетман Сагайдачный». По факту ВМС государства сейчас — пограничные катера, которые пытаются спускать на воду. Наше издание выяснило, что происходит с данной сферой промышленности на Украине и есть ли шансы на выход из стагнации.

Качественные перемены в области судостроения в республике планировались. В июне 2011 года в Москве была подписана «Программа экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011-2020 годы». Забегая вперед, отметим, что ее украинская власть не пыталась выполнять, а весной этого года пафосно отменила.

Отдельный пункт документа как раз посвящен судостроению. В программе указано, что Российская Федерация и Украина будут эффективно взаимодействовать в бассейнах Черного и Азовского морей. В частности, создавать совместные предприятия; размещать заказы на строительство судов и выполнять отдельные виды работ в судостроительном секторе; строить суда и плавсредства для использования в совместных проектах освоения шельфа Черного и Азовского морей; развивать ремонтные базы для обслуживания и модернизации судов грузового и пассажирского флота.

России за последние годы удалось нарастить, как выразился Владимир Путин , созидательную мощь. Флот Украины, скорее, стал окончательно немощным. Дистанцировавшись от РФ, судостроение в республике решили «развивать» по-своему. В марте Верховная Рада приняла закон «О сохранении и развитии отечественной судостроительной промышленности».

По словам украинских законодателей, необходимость принятия документа обусловлена особенностями производственных процессов при строительстве, ремонте и модернизации судов.

Так, сейчас срок переработки товаров составляет 365 дней. По мнению народных депутатов, это значительно меньше реальных сроков. В результате стоимость украинских судов — ремонтируемых и производимых — существенно возрастает. Следствие роста себестоимости — установление неконкурентной цены на мировом рынке в указанном сегменте.

Планируется, что после вступления закона в силу украинская судостроительная отрасль разовьет свой экспортный потенциал. Хотя на базе каких предприятий это будет происходить — не совсем ясно, большинство из них или заржавели или разобраны на металл.

В октябре 2017 года прекратил работу Николаевский судостроительный завод. По сообщению «Укроборонпрома» , счета предприятия арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен. В июле 2016 года объявлен банкротом Херсонский судостроительный завод, который был главной верфью коммерческого судостроения в бывшем СССР.

Министр инфраструктуры республики Владимир Омелян констатировал исчезновение судостроения. «В Украине была безумно богатая инфраструктура морских и речных портов, огромные коммерчески эффективные судоходные компании, судостроительные заводы. И это все исчезло. Этого нет», — отметил чиновник.

Показательный пример, характеризующий ситуацию с судостроением на Украине, — печально известная ситуация с флагманом «Гетман Сагайдачный». Он продолжительное время находился на ремонте. Однако, как только работы были завершены, снова сразу же сломался. Причем, по парадоксальным причинам. Двигатель для украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» не удалось отремонтировать из-за санкций в отношении России, которые сама Украина и ввела. Деталь для украинского флагмана была изготовлена в 1996 году на заводе «Звезда» Санкт-Петербурге . Но обращаться туда Киев не хочет.

С другими судами дела обстоят не лучше. С момента получения независимости на Украине списано и утилизировано 19 боевых кораблей и катеров, 45 судов обеспечения. К моменту государственного переворота в феврале 2014 года в составе ВМС Украины находились более 60 боевых кораблей, вспомогательных судов и катеров. Среди них только три боевых корабля, которые вступили в строй уже после провозглашения независимости, — фрегат «Гетман Сагайдачный» (строился в 1990-1992 годах), корвет «Луцк» (строился в 1992-1993 годах) и корвет «Тернополь» (строился в 1991-2002 годах).

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года в течение нескольких дней на базировавшихся в крымских портах украинских кораблях были подняты Андреевские флаги. Всего под контроль РФ перешла 51 единица украинского флота и подавляющее большинство личного состава кораблей и судов. Под контролем Украины де-факто остались только «Гетман Сагайдачный», который в начале 2014 года находился в походе в Аденском заливе, а в начале марта, минуя Крым, проследовал в Одессу, и несколько катеров. В течение апреля-мая 2014 года РФ вернула Украине 4 боевых корабля и около 30 вспомогательных судов.

По состоянию на начало 2017 года в составе ВМС Украины находилось около 10 единиц боевых кораблей, из которых более-менее боеспособен лишь «Гетман Сагайдачный» и несколько артиллерийских катеров, включая введенные в строй в 2016 году малые бронированные артиллерийские катера проекта «Гюрза-М» с собственными названиями «Бердянск» и «Аккерман».

Примечательно, что их выпустил «Завод „Кузница на Рыбальском“» (декоммунизированная «Ленинская кузница»). У завода два бенефициара — президент Украины Петр Порошенко и его близкий армейский товарищ, народный депутат Игорь Кононенко

В 2015 году в командовании украинские власти анонсировали пятилетнюю стратегию по восстановлению национального флота, рассчитанную до 2020 года. К этому времени численность украинского флота должна увеличиться в три раза.