Британские ВВС перестали летать над Сирией «из-за страха перед Россией»

Британские ВВС перестали проводить воздушные удары по позициям «Исламского государства» в Сирии из-за опасности столкновения с российскими истребителями.

ВВС Великобритании перестали атаковать позиции ИГ с 9 апреля, написал в своем Twitter иранский журналист Бабак Тагвай. Репортер ссылается на военного журналиста из Израиля , пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, последние самолеты, выполнявшие миссии против ИГ — два Tornado GR4 с бортовым номером ZD716 (позывной RRR9953) и ZD792 (позывной RRR9954). Они пролетели над Израилем по дороге на свою базу в 19.00 по местному времени в понедельник.

Ранее СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США Францией ударе по Сирии.