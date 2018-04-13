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Британские ВВС перестали летать над Сирией «из-за страха перед Россией»
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Британские ВВС перестали летать над Сирией «из-за страха перед Россией» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Британские ВВС перестали проводить воздушные удары по позициям «Исламского государства» в Сирии из-за опасности столкновения с российскими истребителями.
ВВС Великобритании перестали атаковать позиции ИГ с 9 апреля, написал в своем Twitter иранский журналист Бабак Тагвай. Репортер ссылается на военного журналиста из Израиля, пожелавшего остаться анонимным.
По его словам, последние самолеты, выполнявшие миссии против ИГ — два Tornado GR4 с бортовым номером ZD716 (позывной RRR9953) и ZD792 (позывной RRR9954). Они пролетели над Израилем по дороге на свою базу в 19.00 по местному времени в понедельник.
Ранее СМИ сообщали, что Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по Сирии.
По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
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