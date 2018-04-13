Российские военнослужащие в Таджикистане сдают итоговую проверку за зимний период обучения на горных полигонах 

В составе подразделений они выполняют контрольные стрельбы из штатного оружия и упражнения по вождению боевой техники на танкодромах и автодромах.
Военнослужащие 201российской военной базы в Таджикистане в ходе сдачи итоговой проверки за зимний период обучения показывают свою выучку в условиях гористой местности на полигонах Ляур и Самбули.
В составе подразделений они выполняют контрольные стрельбы из штатного оружия и упражнения по вождению боевой техники на танкодромах и автодромах.
Также личный состав соединения привлечен к сдаче нормативов по физической подготовке и РХБ защите.
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения оцениваются как личные достижения военнослужащих, так и действия в составе подразделений.
Проверка завершится в субботу 14 апреля.
201 военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в двух городах Таджикистана — Душанбе, Бохтар.