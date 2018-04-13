В четырех республиках Северного Кавказа почти в 1,5 раза увеличилось число граждан, желающих поступить на военную службу по контракту

Кабардино-Балкарию, Чечню и Ингушетию. Ежемесячно более 150 человек обращаются в пункт отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе , деятельность которого распространяется на Северную Осетию

Число граждан из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, уже к середине апреля текущего года достигло 700 человек, превысив показатель за весь 2017 год почти на 30%.

В среднем ежемесячно более 150 человек обращаются в пункт отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе, деятельность которого распространяется на четыре субъекта Российской Федерации на Северном Кавказе.

Из 700 кандидатов только около 400 соответствовали критериям, предъявляемым к профессиональным военнослужащим. Большинство желающих поступить на военную службу по контракту отсеялись на этапе проверки состояния здоровья, сдачи нормативов по физической подготовке и профессионально-психологических тестов. Программа тестирования включает более 800 вопросов.

Прошедшие отбор кандидаты в настоящее время отправлены для прохождения военной службы в воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО).

На текущий момент еще 70 обращений граждан, изъявивших желание служить, находятся на рассмотрении. Для прохождения военной службы по контракту в войсках ЮВО отбираются молодые люди, ранее прошедшие военную службу по призыву и женщины в возрасте от 18 до 37 лет.

Пункт отбора во Владикавказе был сформирован 25 декабря 2013 года. За время его работы туда обратились более 10 тыс. граждан.

По итогам конкурса среди 10 пунктов отбора на военную службу на территории ЮВО Владикавказский признан лучшим по всем показателям, в том числе по количественным и качественным показателям кандидатов. В 2017 году из региона было направлено в войска 1350 граждан.