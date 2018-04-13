ОДКБ проведет масштабные учения в Центральной Азии

Войска шести стран отработают взаимодействие в военных конфликтах

Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявил в Астане о проведении серии масштабных учений в 2018 году. Они пройдут на территории России

Главным в ОДКБ назвали оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018». Как сообщил на состоявшемся сегодня в Астане заседании Военного комитета государств — членов ОДКБ начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в ходе учения будут отрабатываться задачи по предотвращению, разрешению военного конфликта и восстановлению мира.

«На первом этапе будут отработаны действия ОДКБ по предотвращению вооруженного конфликта. В ходе стратегической командно-штабной тренировки, в частности, планируется провести слаживание функциональных групп Центра кризисного реагирования ОДКБ, — сказал Анатолий Сидоров

Затем пройдут тактико-специальное учение «Поиск-2018», командно-штабная тренировка с командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, командно-штабное учение «Взаимодействие-2018», совместное тактическое учение «Рубеж-2018». Кроме того, для организации перевозок войск впервые будет проведено командно-штабное учение с Коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018».

Сценарий учения предусматривает, в частности, применение Коллективных миротворческих сил ОДКБ в государстве, не являющемся членом Договора.

Как сообщил «КВ» пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, в прошлом году в оперативно-стратегическом учении «Боевое братство-2017» приняли участие около 12 тыс. человек личного состава, более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов.