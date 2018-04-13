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Правительство утвердило правила заказа транспортных услуг для Минобороны при военной угрозе
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Правительство утвердило правила заказа транспортных услуг для Минобороны при военной угрозе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России утвердило правила заказа транспортных услуг для выполнения воинских перевозок при возникновении военной угрозы и для обеспечения участия российских Вооружённых сил в операциях по поддержанию мира за пределами страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить Правила осуществления закупки транспортных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (морских, речных, воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Также эти правила действуют при заказе услуг для обеспечения участия ВС и других войск в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за пределами страны в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами России.
Согласно правилам, решение о необходимости закупки таких услуг принимает Минобороны или Росгвардия. На основании этого решения заказчик направляет в Минтранс заявку, в которой, в частности, указываются вид необходимых услуг, пункты отправления и назначения, объём перевозимого груза, количество пассажиров и срок оказания услуги.
Минтранс рассматривает данную заявку в течение семи рабочих дней, после чего информирует заказчика о цене услуги. Контракт должен заключаться по цене, не превышающей ту, которая указана в документах.
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