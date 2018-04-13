На полигоне Сергеевский в Приморском крае пройдет окружной этапа конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов

Участники состязаний на скорость выполнят нормативы по развертыванию комплексов с БЛА «Орлан-10», осуществят поиск объектов в установленном квадрате местности, отработают корректировку огня артиллерии.

На специализированном полигоне Восточного военного округа (ВВО) Сергеевский в Приморском крае пройдет окружной этапа конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Участники состязаний на скорость выполнят нормативы по развертыванию комплексов с БЛА «Орлан-10» и запуску летательных аппаратов.

После поднятия дрона в воздух военнослужащие осуществят поиск как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности и передадут координаты на пункт управления.

Также лучших выберут по результатам выполнения расчетами корректировки огня артиллерии. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, будет применено значительное число средств, имитирующих взрывы артиллерийских снарядов.

В завершение расчеты выполнят норматив по посадке летательного аппарата на точность — военнослужащие должны будут посадить БЛА в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.

Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по огневой, физической и топографической подготовке.