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На полигоне Сергеевский в Приморском крае пройдет окружной этапа конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов
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На полигоне Сергеевский в Приморском крае пройдет окружной этапа конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники состязаний на скорость выполнят нормативы по развертыванию комплексов с БЛА «Орлан-10», осуществят поиск объектов в установленном квадрате местности, отработают корректировку огня артиллерии.
На специализированном полигоне Восточного военного округа (ВВО) Сергеевский в Приморском крае пройдет окружной этапа конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Участники состязаний на скорость выполнят нормативы по развертыванию комплексов с БЛА «Орлан-10» и запуску летательных аппаратов.
После поднятия дрона в воздух военнослужащие осуществят поиск как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности и передадут координаты на пункт управления.
Также лучших выберут по результатам выполнения расчетами корректировки огня артиллерии. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, будет применено значительное число средств, имитирующих взрывы артиллерийских снарядов.
В завершение расчеты выполнят норматив по посадке летательного аппарата на точность — военнослужащие должны будут посадить БЛА в точно заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.
Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по огневой, физической и топографической подготовке.
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