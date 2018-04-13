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Разведчики российской военной базы в Армении прошли в горах 100 км за трое суток
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Разведчики российской военной базы в Армении прошли в горах 100 км за трое суток 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие совершенствовали навыки ориентирования в горно-лесистой местности, преодолевали по воздушным переправам русла горных рек, скальные участки с применением горного снаряжения.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении за трое суток совершили 100-километровый марш-бросок по горной местности с элементами выживания в экстремальных условиях.
На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря разведчики выполняли задачи с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотных летательных аппаратов, штатного стрелкового и специального оружия в современной экипировке «Ратник» и горном снаряжении.
Военнослужащие совершенствовали навыки ориентирования в горно-лесистой местности, преодолевали по воздушным переправам русла горных рек, скальные участки с применением горного снаряжения.
В ходе марш-броска разведчики совершили восхождение на гору Шеггёль высотой более 2,5 тыс. метров.
На привалах военнослужащие решали задачи выставления наблюдательных постов, секретов, засад и действий в разведывательном дозоре.
В течение месяца более 200 военнослужащих разведподразделений российской военной базы в Армении на полевом выходе в горной местности выполняли нормативы по основным предметам обучения, а также горной и альпинистской подготовке.
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