Разведчики российской военной базы в Армении прошли в горах 100 км за трое суток

Военнослужащие совершенствовали навыки ориентирования в горно-лесистой местности, преодолевали по воздушным переправам русла горных рек, скальные участки с применением горного снаряжения.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении за трое суток совершили 100-километровый марш-бросок по горной местности с элементами выживания в экстремальных условиях.

На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря разведчики выполняли задачи с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», беспилотных летательных аппаратов, штатного стрелкового и специального оружия в современной экипировке «Ратник» и горном снаряжении.

Военнослужащие совершенствовали навыки ориентирования в горно-лесистой местности, преодолевали по воздушным переправам русла горных рек, скальные участки с применением горного снаряжения.

В ходе марш-броска разведчики совершили восхождение на гору Шеггёль высотой более 2,5 тыс. метров.

На привалах военнослужащие решали задачи выставления наблюдательных постов, секретов, засад и действий в разведывательном дозоре.

В течение месяца более 200 военнослужащих разведподразделений российской военной базы в Армении на полевом выходе в горной местности выполняли нормативы по основным предметам обучения, а также горной и альпинистской подготовке.