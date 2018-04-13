В учебный центр инженерных войск в городе Волжском поступил новейший автокран грузоподъемностью 32 тонны

По своим характеристикам машина превосходит все имеющиеся аналоги общепромышленного исполнения в данной категории.

В Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, находящийся в Волжском, поступил автокран военного назначения, способный поднимать вес до 32 тонн. По своим характеристикам автомобиль превосходит все имеющиеся автокраны общепромышленного исполнения в данной категории.

Зона работы крана составляет 360 градусов с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы — 29 метров. В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью. Имеется возможность работы в темное время суток.

Крановая навеска смонтирована на полноприводном шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8. Четырехсекционная стрела, элементы которой выдвигаются одним гидроцилиндром телескопирования, достигает 31 метра.