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Япония жалуется, что российские разведчики слишком часто летают у ее границ
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Япония жалуется, что российские разведчики слишком часто летают у ее границ 

Вести.Ru 1 час назад
Российские самолеты-разведчики стали чаще появляться у границ Японии. За 2017 финансовый год истребителям островного государства пришлось 390 раз вылетать на перехват боевых машин ВКС РФ. Это на 89 раз больше, чем в 2016 году, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Воздушные силы Самообороны.
При этом японские военные отмечают, что российские разведчики обычно пролетают рядом с островами Хоккайдо и Хонсю, но никогда не нарушают воздушное пространство страны.
Между тем активность Китая снизилась. Самолеты-шпионы КНР у своих границ Япония замечала всего 500 раз за 2017 год. В то время как два года назад истребителям островного государства приходилось вылетать на перехват 851 раз.
Кстати, на этой неделе российская ПВО засекала 24 иностранных летательных аппарата, которые вели разведку рядом с государственной границей РФ. И 4 раза истребители поднимались в воздух, чтобы отогнать особенно наглых шпионов, пишет газета «Красная звезда».
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