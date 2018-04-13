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В Жуковском создают полигон «Долина беспилотников»
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В Жуковском создают полигон «Долина беспилотников» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Жуковском в рамках авиационного кластера планируется создать испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов, который получит название «Долина беспилотников», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
В День космонавтики в наукограде Жуковский провели круглый стол с представителями предприятий научно-производственного комплекса. На заседании определили приоритеты развития города как центра авиационных и космических технологий. В рамках круглого стола прошло торжественное награждение сотрудников НИИАО — Научно-исследовательского института авиационного оборудования, который отмечает 35 летний юбилей.
«Для локализации на территории Жуковского крупных инвестиционных разработок идет создание индустриальных парков. Также ведется работа над амбициозным проектом «Долина беспилотников», это полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.
Также для содействия инновационным разработкам в Жуковском сейчас создают технопарк в сфере высоких технологий. Для развития высокотехнологичных производств, соответствующих требованиям цифровой экономики, в этом году реализуют первый этап создания центра прототипирования аддитивных технологий, который будет соответствовать мировым стандартам производства.
Создан и успешно развивается Центр молодежного инновационного творчества. По программам ЦМИТ обучаются более тысячи детей и подростков ежегодно.
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