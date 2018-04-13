В ЦАМТО оценили преимущества ПЗРК «Игла-С» перед зарубежными аналогами

ЧЕННАИ ( Индия ), 13 апр — РИА Новости . Российский переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С» оптимально подходит Вооруженным силам Индии, так как армия этой страны имеет богатый опыт применения российских ПЗРК и всю необходимую инфраструктуру для эксплуатации и обучения операторов данного оружия, заявил РИА Новости в ходе выставки вооружений Defexpo India-2018 директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко

Выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля. Согласно изданию India Strategic, специализирующемуся на новостях об индийских ВС и оборонной промышленности, в тендере от 2010 года на закупку переносных зенитно-ракетных комплексов, помимо российской «Иглы-С», участвуют Mistral-2 (совместная разработка французской MBDA и израильской IAI) и комплекс RBS-70 Мк2 производства шведской компании SAAB.

"Российский ПЗРК «Игла-С» полностью соответствует требованиям Минобороны Индии, имеет высокие тактико-технические характеристики. Ранее в Индию были поставлены ПЗРК «Стрела-2М» и «Игла». Для обеспечения их хранения, эксплуатации и обслуживания там создана соответствующая инфраструктура, налажен процесс обучения и подготовки индийских военнослужащих. Имеется опыт успешного боевого применения", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что «Игла-С» органично вписывается в уже отработанную индийской армией систему и не потребует кардинальных изменений в структуре ПВО Индии, а также дополнительных финансовых затрат.

Недостатки конкурентов

Говоря о конкурентах России , директор ЦАМТО отметил, что предлагаемые ими комплексы не соответствуют требованиям, заложенным в техническом задании заказчика. Так, индийская сторона определила, что головка самонаведения ПЗРК должна быть активной либо пассивной.

Однако шведская RBS-70 Мк2 имеет командную систему управления, то есть наведение ее ракеты осуществляется по результатам измерения траектории ее полета. Чем дальше летит выпущенная из ПЗРК ракета и чем энергичнее маневрирует цель — тем значительнее ошибки измерения.

"Оптимальные условия для комплекса RBS-70 — когда воздушная цель движется прямолинейно и с постоянной скоростью. Однако это идеальная, а не реальная ситуация. Ведь как только пилот самолета зафиксирует боевую работу ПЗРК, он моментально приступит к выполнению маневра уклонения", — пояснил Коротченко.

Эксперт также отметил исключительную тяжеловесность шведского комплекса — в то время как в индийском тендере указано, что масса ПЗРК не должна превышать 25 килограммов, RBS-70 весит 87 килограмм.

"Непереносные" ПЗРК

Директор ЦАМТО также подчеркнул, что представляемые конкурентами разработки не является ПЗРК «в чистом виде».

"Как Mistral-2, так и RBS-70 Мк2 не являются переносными комплексами в буквальном значении этого термина, их нельзя положить на плечо, прицелиться и осуществить пуск. Это фактически возимые комплексы ПВО — в отличие от российского ПЗРК «Игла-С», где требуется всего один стрелок или расчет из двух человек в варианте ПУ «Джигит», — сказал собеседник агентства.

Коротченко напомнил, что на финальной стадии испытаний в мае 2017 года шведский комплекс, имевший ранее проблемы с обеспечением электромагнитной совместимости и доработанный по требованию индийской стороны, не сумел поразить воздушную мишень Banshee.

"В конечном итоге, вопрос стоит следующим образом: что важнее для индийской армии — принять на вооружение современный и полностью соответствующий условиям тендера российский ПЗРК, или же втянуться в долгосрочную, технически сложную, очень дорогостоящую и с непредсказуемым конечным результатом", — подытожил эксперт.