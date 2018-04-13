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Более 300 человек приняли участие в противопаводковых учениях в Подмосковье
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Более 300 человек приняли участие в противопаводковых учениях в Подмосковье 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Учения, в ходе которых отрабатывались действия во время прохождения весеннего половодья, состоялись в пятницу в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«13 апреля проведены областные учения, в ходе которых отработано взаимодействие спасателей, служб жизнеобеспечения, органов местного самоуправления при прохождении весеннего половодья», — говорится в сообщении.
В учениях было задействовано более 300 человек и около 60 единиц техники, в том числе авиация и плавсредства.
Были отработаны элементы воздушной разведки посредством дельталета, гидросамолета и беспилотного летательного аппарата. Одним из ключевых элементов учений стало спасение людей с затопленных участков местности. Кроме того, отработаны действия при подтоплении объектов инженерной инфраструктуры. Все учебные задачи выполнены успешно.
Как сообщил Пестов, в регионе создан оперативный штаб для обеспечения безопасности во время паводка. В муниципальных образованиях, а также на предприятиях ЖКХ и энергетического комплекса сформированы противопаводковые комиссии.
«Для реагирования на возможные паводковые угрозы в регионе сформирована объединенная группировка в составе более 46 тысяч человек, свыше 8 тысяч единиц спецтехники, в том числе более 300 плавсредств и 40 единиц авиации», — подчеркнул Пестов.
В группировку входят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», правоохранительных структур и надзорных органов, муниципальных органов власти, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы.
Половодье в регионе проходит без чрезвычайных происшествий. Выявлены лишь единичные локальные подтопления, не затрагивающие жилой сектор, социально значимые объекты и инженерную инфраструктуру. В целом ожидается, что уровень воды во время половодья будет соответствовать средним значениям последних лет.
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