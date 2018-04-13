Новосибирцев пустили в закрытый ангар с вертолётом и боевым истребителем

Сегодня в Новосибирском государственном техническом университете впервые прошла открытая экскурсия на факультет летательных аппаратов — она приурочена ко Дню космонавтики, который отмечали вчера, 12 апреля. Самыми интересными экспонатами стали боевой истребитель Су-27 и вертолёт Ми-8, которые стоят в одной из аудиторий третьего корпуса университета.

Чтобы поместить их туда, десять лет назад рабочие разбирали стены, а сотрудники вуза — летательные аппараты.

— Это была очень серьёзная операция. Там изначально была учебная аудитория для военной кафедры. Мы разбирали стены, окна, разбирали самолёт, и кое-как его туда закатили, — рассказал НГС декан факультета летательных аппаратов Сергей Саленко. — А потом его опять там собрали. Чтобы он вошёл, между соседними аудиториями сделали специальный проём для консоли крыла.

Это первая экскурсия в лаборатории факультета для всех желающих — раньше самолёты и оборудование показывали только абитуриентам и их родителям.

Сергей Саленко отметил, что Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, его начали выпускать ещё в 1960-е годы. «Их было построено более десяти тысяч, а это для мирного времени очень много. На базе Ми-8 сделано много военных вертолётов, — рассказал профессор. — Его и сейчас выпускают и обслуживают, только в разных модификациях. У него очень удачная конструкция: простая и надёжная, и в то же время всё оптимально рассчитано».

Первый полёт Су-27 состоялся в мае 1977 года. Главное достоинство этой машины, по словам декана ФЛА, — сверхманевренность.

— Он может выполнять такие фигуры, которые раньше никто и не думал выполнять, — пояснил профессор. — Это и кобра Пугачёва, когда истребитель задирает нос вверх на 90 градусов, а потом по мере развития, уже [на самолётах нового поколения], стали выполнять и вращения в горизонтальной плоскости, и полёт хвостом вперёд, и планирование «блинчиком», и остановки в воздухе.

Последний трюк хорош не только для показательных полётов, но и для боевых действий: когда скорость машины падает до нуля, она исчезает с радаров. Фронтовой бомбардировщик Су-34, который используют в Сирии , производят на базе Су-27 на новосибирском заводе имени Чкалова. Но всё же главным преемником легендарного самолёта считается истребитель Су-35, отметил Саленко.

Гости факультета увидели не только летательные аппараты, но и оборудование, которое необходимо для их создания. Например, аэродинамическую трубу, в которой испытывают модели машин.

— Когда создают самолёт, десятки, а то и сотни моделей испытывают в трубе, проверяя, какая же форма будет лучше с точки зрения маневренности, расхода топлива и так далее, — рассказал декан ФЛА.

По его словам, такие трубы сотрудники вуза используют ещё и для проверки моделей мостов, чтобы готовые конструкции сохраняли устойчивость на ветру. Эта работа началась в 1993 году, после того как в Барнауле зашатался новый мост через Обь

— Там без продувок двигали мост, и тысячетонная махина около метра туда-сюда колебалась, — утверждает Сергей Саленко. — Они к нам обратились, и мы решили для них задачу, а потом и для других. Хотя изначально аэродинамические трубы делались именно для авиации.

Также участникам экскурсии показали разрывные машины, которые используют для проверки материалов на прочность перед изготовлением деталей. Такая необходимость появилась ещё в 1950-е годы, когда самолёты по непонятной причине начали разваливаться прямо в небе.

— Оказалось, что небольшие нагрузки, которые тысячекратно прикладываются к самолёту или к детали, вызывают трещины, они расползаются и в конце концов приводят к разрушению, — пояснил декан факультета. — Так себя, в частности, вели самолёты с квадратными окнами — потом их запретили, заменили на округлые.