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Строительство российских фрегатов проекта 11356 начнется в индии к 2020 году
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Строительство российских фрегатов проекта 11356 начнется в индии к 2020 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Фрегаты проекта 11356Р/М, шифр «Буревестник» — серия многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны для Военно-Морского Флота ВС России.
Строительство фрегатов проекта 11356 планируется начать на индийской верфи Goa Shipyard Limited в 2020 году. Об этом сообщается в рекламных материалах этой судостроительной компании, которые представлены на международной выставке Defexpo-2018.
В сообщении компании говорится, что строительство фрегата ожидается к середине 2020 года.
До начала украинского кризиса предприятие поставки газотурбинных установок для этих кораблей велись украинским предприятием «Зоря-Машпроект». Позже эти поставки были запрещены украинским правительством.
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