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В здании ТРЦ «Калейдоскоп» прошла проверка на пожарную безопасность
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В здании ТРЦ «Калейдоскоп» прошла проверка на пожарную безопасность 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
12 апреля в ТЦ «Калейдоскоп» на Сходненской улице прошли плановые пожарно-тактические учения.
В них приняли участие представители префектуры СЗАО, Управления МЧС по СЗАО, 28 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве, а также руководители столичных торговых комплексов. Им наглядно было продемонстрировано, как срабатывает пожарная сигнализация, как происходит оповещение людей о пожаре, а также эвакуация людей из помещений.
По замыслу учений, в результате теплового проявления электрического тока при аварийной работе электросети произошло загорание в кинозале № 4 кинотеатра «Балтика» на 3-м этаже. Прибывшие в течение нескольких минут первые пожарно-спасательные подразделения произвели условное спасение людей при помощи автолестницы.
— Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, грамотному и четкому взаимодействию сотрудников торгового центра с пожарными подразделениями, условное возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Кроме того, во время учений сотрудники объекта тренировались правилам эвакуации при возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения. А сотрудниками Управления МЧС по СЗАО была продемонстрирована работы современной пожарно-спасательной техники при эвакуации людей с помощью подъемных механизмов, — отметил начальник окружного управления МЧС Дмитрий Баженов.
По его словам, такие тренировки позволяют повысить готовность и отработать на практике действия сотрудников торгово-развлекательного комплекса в случае возникновения пожара. А пожарно-спасательными подразделениями отрабатываются способы проведения личным составом тактической вентиляции и различные способы обнаружения и спасания людей. — Но самое важное, что в ходе проведения подобных мероприятий достигается эффективное взаимодействие сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона СЗАО г. Москвы со службами жизнеобеспечения, повышается готовность привлекаемых сил и средств к действиям по ликвидации пожара, а также отрабатываются действия по отработке способов и методов тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, — добавил Дмитрий Баженов.
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