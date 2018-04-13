Санитарный вертолет эвакуировал упавшего со второго этажа ребенка на западе Москвы

На западе столицы санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехлетнего ребенка, который упал со второго этажа, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Скульптура Мухиной, где ребенок упал со второго этажа. С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал четырехлетнего малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.