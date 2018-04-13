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Более 5 тыс. военнослужащих ЗВО привлечены к противопожарным учениям в 26 регионах страны
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Более 5 тыс. военнослужащих ЗВО привлечены к противопожарным учениям в 26 регионах страны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отрабатывают вопросы ликвидации условных пожаров разной сложности с применением вертолётов Ми-8, противопожарных поездов, специальных и гусеничных пожарных машин СПМ-575А, ГПМ-54.
Более 5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и около 600 единиц специальной техники привлечены к тактико-специальным учениям по противопожарной обороне, проходящим в 26 регионах страны.
Учения проходят на объектах хранения, складах и арсеналах системы материально-технического обеспечения ЗВО. Военнослужащие отрабатывают вопросы ликвидации условных пожаров разной сложности с применением вертолётов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами, противопожарных поездов, специальных и гусеничных пожарных машин СПМ-575А, ГПМ-54, теплоотражающих костюмов и т.д. Также будут опробованы различные способы тушения, например, с применением пены или тонкораспыленной воды для борьбы с лесными пожарами.
К мероприятиям привлечены местные органы исполнительной власти, подразделения других министерств и ведомств, специалисты ФГАУ «Оборонлес».
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