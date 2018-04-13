Более 5 тыс. военнослужащих ЗВО привлечены к противопожарным учениям в 26 регионах страны

Военнослужащие отрабатывают вопросы ликвидации условных пожаров разной сложности с применением вертолётов Ми-8, противопожарных поездов, специальных и гусеничных пожарных машин СПМ-575А, ГПМ-54.

Более 5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и около 600 единиц специальной техники привлечены к тактико-специальным учениям по противопожарной обороне, проходящим в 26 регионах страны.

Учения проходят на объектах хранения, складах и арсеналах системы материально-технического обеспечения ЗВО. Военнослужащие отрабатывают вопросы ликвидации условных пожаров разной сложности с применением вертолётов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами, противопожарных поездов, специальных и гусеничных пожарных машин СПМ-575А, ГПМ-54, теплоотражающих костюмов и т.д. Также будут опробованы различные способы тушения, например, с применением пены или тонкораспыленной воды для борьбы с лесными пожарами.

К мероприятиям привлечены местные органы исполнительной власти, подразделения других министерств и ведомств, специалисты ФГАУ «Оборонлес».