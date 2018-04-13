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Командующий войсками ЗВО проверил уровень боевой подготовки военнослужащих танкового соединения в Нижегородской области
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Командующий войсками ЗВО проверил уровень боевой подготовки военнослужащих танкового соединения в Нижегородской области 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе рабочей поездки генерал-полковник Андрей Картаполов также оценил состояние инфраструктуры военного городка, условия размещения военнослужащих, и содержание объектов полигонного оборудования.
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал танковое соединение, дислоцированное в Нижегородской области.
На занятиях по огневой подготовке и вождению боевых машин комиссия во главе с командующий округом оценила методические навыки командиров подразделений и уровень обученности личного состава соединения.
Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 отрабатывали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Максимальная дальность до целей — свыше 2 км.
Боевая подготовка танкистов спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.
В ходе рабочей поездки генерал-полковник Андрей Картаполов заслушал доклад начальника центра боевой подготовки по вопросам организации учебной и повседневной деятельности и проверил состояние инфраструктуры военного городка, условия размещения военнослужащих, а также содержание объектов полигонного оборудования.
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