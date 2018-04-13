Командующий войсками ЗВО проверил уровень боевой подготовки военнослужащих танкового соединения в Нижегородской области

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Андрей Картаполов также оценил состояние инфраструктуры военного городка, условия размещения военнослужащих, и содержание объектов полигонного оборудования.

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал танковое соединение, дислоцированное в Нижегородской области

На занятиях по огневой подготовке и вождению боевых машин комиссия во главе с командующий округом оценила методические навыки командиров подразделений и уровень обученности личного состава соединения.

Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 отрабатывали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Максимальная дальность до целей — свыше 2 км.

Боевая подготовка танкистов спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Андрей Картаполов заслушал доклад начальника центра боевой подготовки по вопросам организации учебной и повседневной деятельности и проверил состояние инфраструктуры военного городка, условия размещения военнослужащих, а также содержание объектов полигонного оборудования.