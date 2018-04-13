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На полигоне в Ивановской области завершился полевой выход ракетчиков ЗВО
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На полигоне в Ивановской области завершился полевой выход ракетчиков ЗВО 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Главной задачей полевого выхода стала тренировка ракетных дивизионов по скрытному развертыванию на позициях ОТРК «Искандер-М» с электронным пуском ракет по объектам условного противника.
Военнослужащие ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО) успешно выполнили задачи планового полевого выхода на полигоне в Ивановской области.
Главной задачей полевого выхода стала тренировка ракетного дивизиона по скрытному развертыванию на позиции оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М».
Также были выполнены учебные задачи по условному уничтожению заданных целей электронным пуском ракет. «Электронный» пуск — это выполнение личным составом дивизиона мероприятий по приему целеуказания, предстартовой подготовки комплекса, а также отработка действий боевых расчетов при боевом применении комплекса без фактического запуска ракет.
Кроме того, военнослужащие отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также при нападении диверсионно-разведывательных групп условного противника.
В мероприятиях полевого выхода приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц боевой техники.
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