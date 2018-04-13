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В Смоленске прошел учебно-методический сбор с военными психологами ЗВО
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В Смоленске прошел учебно-методический сбор с военными психологами ЗВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты в течение четырех дней обсуждали актуальные вопросы совершенствования различных методик при подготовке военнослужащих к несению дежурств, разработали пособие по их психосовершенствованию при действиях в стрессовых и кризисных ситуациях.
В Смоленске состоялся сбор специалистов психологических отделений и служб объединений, соединений, воинских частей, организаций и учреждений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).
Военные психологи в течение четырех дней обсуждали актуальные вопросы совершенствования адоптивных методик при несении караулов, боевых дежурств, а также разработали пособие по психосовершенствованию военнослужащих, находящихся в стрессовых и кризисных ситуациях.
В период сбора были проведены учебно-методические занятия со специалистами силовых структур и разных ведомств, а также гражданских организаций, которые практикуют работу с кризисными и посткризисными периодами.
Также для участников сбора было проведено полевое занятие с использованием передовых методик подготовки военнослужащих к стрессовым ситуациям в условиях современного боя.
Военные психологи на личном примере продемонстрировали прохождение психологической полосы препятствий, работу в команде с военнослужащими.
Всего в работе учебно-методического сбора принимало участие около 100 военных психологов Западного военного округа и силовых структур из Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Нижегородской, Московской и Смоленской областей.
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