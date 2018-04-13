Войска радиоэлектронной борьбы ЦВО обновили меры противодействия БПЛА с учетом опыта Сирии

ЕАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа внесли изменения в программу боевой подготовки по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с учетом боевого опыта Сирии , сообщил журналистам начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба округа генерал-майор Сергей Портных.

"Учитывая боевой опыт, полученный при ведении боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в программу боевой подготовки воинских частей и подразделений РЭБ внесены изменения и дополнения, которые с высокой эффективностью выполняются в ходе мероприятий боевой подготовки. Война в Сирии показала необходимость обучения личного состава в мирное время действиям в составе небольших тактических единиц — маневренных групп, в условиях незнакомых полигонов и при возможном постоянном контакте с диверсионными и разведывательными группами противника. Значительно в этом году возрастет интенсивность практической отработки способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами", — сказал Портных.

В 2017 году воинские части и подразделения РЭБ округа привлекались более чем к 50 мероприятиям боевой подготовки, где во время учений создавалась реальная помеховая обстановка. «Подразделения успешно зарекомендовали себя в ходе учений на территории Центрально-Азиатского региона. Например, маневренные группы РЭБ эффективно блокировали работу абонентских терминалов сотовой связи стандарта GSM, эффективно прикрывали войсковые колонны от подрыва на радиоуправляемых минах и фугасах. А в ходе проведения совместного антитеррористического учения „Душанбе— Антитеррор — 2017“ успешно выполнены задачи многофункциональным комплексом РЭБ „Инфауна“ по прикрытию колонны реактивной батареи „Град“, — отметил генерал-майор.

Он подчеркнул, что радиоэлектронная борьба — это передовая область вооруженной борьбы и сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства, как в мирное, так и в военное время. „Успех военных действий в значительной степени определяется устойчивостью работы систем управления противоборствующих сторон, техническую основу которых составляют радиоэлектронные системы и средства. И радиоэлектронная борьба в современных условиях является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками и оружием“, — добавил Портных.

В этой связи важным направлением деятельности специалистов РЭБ является защита войск и объектов от иностранных технических разведок, контроль состояния защиты информации и эффективности применяемых мер по пресечению возможных технических каналов утечки информации категорированных образцов вооружения и военной техники. „За истекший год специалистами комплексного технического контроля было проверено свыше 80 воинских частей и организаций, около 70 образцов вооружения и военной техники, подлежащей защите от технических средств разведки иностранных государств, проведено 50 технических экспертиз по определению возможности размещения технических средств гражданского назначения на военных объектах военного округа“, — сообщил генерал.