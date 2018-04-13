Министру обороны Индии в рамках Defexpo India 2018 показали «Буратино» и «Терминатора»

"Министр обороны Индии Нирмала Ситараман заинтересовалась стендом «Уралвагонзавода». Ей представили образцы военной техники, среди которых модернизированные танки Т-90МС и Т-72Б3, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и тяжелая огнеметная система ТОС-1А", — рассказали в пресс-службе.

Россия и Индия ведут переговоры по модернизации тысячи ранее поставленных в эту страну танков Т-90С до уровня Т-90МС (имеет, в частности, усиленную защиту, в том числе динамическую, новую систему управления огнем). Ранее на стенде корпорации с гендиректором УВЗ Александром Потаповым пообщался индийский генерал Рис Калон, который отметил, что российские предложения по модернизации рассматриваются.

"Уралвагонзавод" уже подписал меморандумы с частными индийскими компаниями, готов наладить производство в Индии комплектующих к танкам Т-90С, отметили в УВЗ. Это будут детали двигателей и радиаторы для систем охлаждения.

"Это представители частных компаний, которые до недавнего времени не взаимодействовали напрямую с «Уралвагонзаводом», с точки зрения производства. В этом плане мы первый крупный холдинг, который определил и вывел модель взаимодействия под девизом «Make in India», — отметил Потапов, слова которого приводит пресс-служба.