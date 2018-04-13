Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России

Более 230 различных образцов вооружения и военной техники представила Россия на 10-й международной оборонной выставке Defexpo 2018 в индийском Ченнаи . Свою продукцию показали около 30 российских предприятий. Для них выставка является одной из приоритетных — РФ принимает участие в Defexpo India на регулярной основе.

Тематика охватывает вооружение для сухопутных войск и военно-морских сил, включая средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), армейскую авиацию, а также продукцию двойного назначения.

В ходе выставки заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев заявил, что Россия предлагает Индии путь «индустриального партнерства» для производства запчастей и обслуживания военной техники, при котором российская компания оказывает техническое содействие, предоставляя необходимую документацию.

Он также указал, что индийские компании уже освоили производство различных современных видов вооружений и военной техники, но в основном на государственных предприятиях. «Мы сейчас в рамках программы „Делай в Индии“ предлагаем широкое привлечение и частных индийских компаний», — подчеркнул замглавы ФСВТС.

Бронетехника

Постоянный участник Defexpo, а также давний и надежный партнер Индии — «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех ). В первый же день работы выставки прошли значимые переговоры и подписания меморандумов о взаимопонимании в рамках программы Make in India.

Россия и Индия ведут переговоры по модернизации тысячи ранее поставленных в эту страну танков Т-90С до уровня Т-90МС (имеет, в частности, усиленную защиту, в том числе динамическую, новую систему управления огнем). На стенде корпорации с гендиректором УВЗ Александром Потаповым пообщался индийский генерал Рис Калон, который отметил, что российские предложения по модернизации рассматриваются.

На сегодняшний день уральское предприятие уже подписало меморандумы с частными индийскими компаниями, готово наладить производство в Индии комплектующих к танкам Т-90С, отметили в УВЗ. Это будут детали двигателей и радиаторы для систем охлаждения для танков типа Т-72 и Т-90, а также поставка других запасных частей.

Другое соглашение с одним из крупнейших игроков на рынке по производству артиллерийских систем предусматривает сотрудничество в области обеспечения поставок комплектующих для сервисного обслуживания и ремонта 125-мм гладкоствольной пушки, в том числе для ремонта с модернизацией танков типа Т-72 и Т-90. Кроме того, документ включает в себя работы по производству запасных частей, необходимых для ремонта 125-мм гладкоствольной пушки и 100-мм облегченной корабельной артиллерийской установки А-190.

В ходе выставки министр обороны Индии Нирмала Ситараман заинтересовалась стендом российской корпорации, где ей показали танки Т-90МС «Тагил» и Т-72Б3, огнеметную систему ТОС-1А «Буратино» и боевую машину «Терминатор».

Боевая машина поддержки танков (БМПТ), больше известная как «Терминатор», принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Об этом в ходе Defexpo India 2018 рассказал индийским специалистам глава УВЗ. Он отмечает, что машина позиционируется как «телохранитель для танков», для чего у нее есть соответствующая огневая мощь. Первая партия БМПТ уже передана военным, и 9 мая эти машины впервые примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве

Кстати компания на выставке Defexpo 2018 впервые представила модель модернизированного боевого танка Т-90М (известного как «Прорыв»), напечатанную на 3D-принтере. Все детали машины собраны и окрашены вручную специалистами корпорации. Единственный производитель танков в стране — УВЗ — планирует начать выпуск коллекционных моделей своих боевых машин. «Копии танков и другой бронетехники, напечатанные на 3D принтере в масштабе 1:10, расширят продуктовую линейку, став своеобразной визитной карточкой завода», — отметили в пресс-службе.

Накануне выставки корпоративный сетевой портал T-digest сообщил, что танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в 2018 году. Благодаря этому в машине всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле.

"Впервые такую систему получили танки Т-90С, поставленные в Алжир . Проблема в том, что российские военные до последнего времени считали кондиционер излишней роскошью и не заказывали танки с ними в принципе. Теперь же в штатную комплектацию танка Т-90М официально включена система кондиционирования", — говорится в сообщении портала.

"Манго" для Индии

Как сообщил в ходе Defexpo 2018 генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин , Индия полностью наладила лицензионное производство танковых выстрелов «Манго» и начала их поставки своим военным. Ранее сообщалось об успешных испытаниях установочной партии этих боеприпасов, выпущенных предприятиями этой республики. «В настоящее время индийский производитель уже испытывает и поставляет в армию выстрелы „Манго“ под своей маркой», — сказал он.

В 2014 году "Рособоронэкспорт" заключил контракт с Минобороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81. На основании лицензии индийские предприятия получают право осуществлять производство и сборку боеприпасов на территории страны.

Авиация

Ил-112В для Индии

Россия сформировала предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112, сейчас оно находится на рассмотрении. Кстати, в августе 2017 года для представителей Минобороны Индии и штаба ВВС Индии была проведена презентация этого проекта.

Минобороны России намерено закупить в рамках новой госпрограммы вооружения более 100 легких транспортных самолетов. Планируется, что первый полет Ил-112В состоится до конца этого года.

Модернизация Су-30МКИ и МиГ-29КУБ

Ведутся переговоры о модернизации истребителей российского производства Су-30МКИ и МиГ-29КУБ, которые стоят на вооружении индийских ВВС и ВМС. Пока нет данных о количестве модернизируемых самолетов.

Контракт на FGFA

Как сообщил на выставке Defexpo 2018 замглавы ФСВТС, Индия не отказывалась от совместного с Россией проекта по созданию самолета пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), стороны ждут решения Нью-Дели по готовому контракту. Отмечается, что уже полностью обговорены и стоимость, и объем передаваемых индийской стороне технологий.

Перспективы МиГ-35 Российский истребитель МиГ-35 примет участие в тендере на поставку легких истребителей для индийских ВВС после того, как индийская сторона решила допустить к конкурсу двухдвигательные самолеты.

В настоящее время Индия рассматривает возможность приобретения партии легких истребителей. Стоимость контракта, по данным СМИ, оценивается в $15 млрд

Центр послепродажного обслуживания и Ми-171А2

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) создает центр послепродажного обслуживания военных вертолетов Ми-17В-5 в индийском Чандигархе, а также ведет переговоры о создании подобного центра по обслуживанию гражданской техники.

Стало также известно, что первый вертолет Ми-171А2 будет поставлен в Индию для компании Vectra Group в 2018 году. Контракт был подписан с возможностью поставки еще одной машины. Идет работа по сертификации вертолета для дальнейшего наращивания поставок.

Корабельные вертолеты Ка-226Т

"Вертолеты России" передали Индии пятый и шестой по счету корабельные вертолеты Ка-226Т. Первые два корабельных Ка-226Т были поставлены в Индию в марте 2017 года, третья и четвертая машины — в декабре.

Как отметил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский , с этой поставкой холдинг досрочно выполнил свои контрактные обязательства, «а четыре машины, переданные ранее, уже успешно несут службу в составе авиации спецназначения».

От «сухопутной» версии морской Ка-226Т отличается системой складывания лопастей несущего винта. Также вертолет имеет другое бортовое оборудование, компоненты которого приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения, может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач.

Также стало известно, что индийская делегация в ближайшее время посетит "Камов" , где примет участие в демонстрационном полете легкого многоцелевого Ка-226Т и ознакомится с корабельным вариантом данного вертолета.

Тренажеры для Ка-226Т

Военным Индии поставят четыре тренажера в рамках программы подготовки индийских пилотов и технических специалистов на вертолеты Ка-226Т. Задействованные в проекте Ка-226Т специалисты Улан-Удэнского авиационного завода прошли курсы английского языка с углубленным изучением технической лексики «для успешного взаимодействия с индийскими коллегами».

Облик Ка-226Т для совместного производства

Индийская сторона утвердила облик легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, который планируется собирать на совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited в Индии.

"Индийская сторона заявила о готовности выдать RFP (запрос предложения, Request for Proposal — прим. ТАСС ) на поставку 200 машин до конца апреля, после чего мы сможем приступить к подготовке контрактных документов", — отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России».

Проект по поставке 200 вертолетов Ка-226Т и организации серийного производства данной модели в Индии реализуется в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2016 году.

Российский интерес к BrahMos

Российские ВВС проявляют заинтересованность в приобретении авиационной версии крылатой ракеты «БраМос», и компания BrahMos Aerospace рассчитывает, что эта заинтересованность принесет результат.

BrahMos Aerospace уже ведет работу по поставке ВВС Индии авиационной версии крылатой ракеты «Брамос». «Я не имею права назвать вам точную цифру, сколько ракет намерены закупить ВВС Индии, но скажу, что речь идет о многих и многих десятках ракет», — сказал Мишра.

В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет «Брамос». Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.

Техника ПВО Кроме того, иностранные заказчики всегда проявляют повышенный интерес к системам противовоздушной обороны из России. Поэтому среди традиционных участников выставки — российский концерн ВКО «Алмаз-Антей». В виде макетов и моделей была представлена продукция военного назначения, востребованная странами Азиатско-Тихоокеанского региона: зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Бук-М2Э», «Оса-АКМ1», «Риф-М», «Штиль-1» и ЗПРК «Тунгуска-М1».

О закупке С-400 Вопрос о производстве элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на индийской территории в рамках программы «Делай в Индии» может обсуждаться только после подписания контракта на поставку этих ЗРС в Индию. Об этом сообщил замглавы ФСВТС Владимир Дрожжов.

"Пока идет только поставочный контракт. Когда подпишем контракт на поставку, тогда можно будет разговаривать с индийскими партнерами по вопросам, связанным с их обслуживанием, ремонтом, может быть, и производством каких-то запасных частей. Но это будет уже другой контракт. Не исключаем такой возможности", — сказал Дрожжов.

Отвечая на вопрос, почему затягивается подписание контракта на поставку С-400, глава российской делегации отметил: «Я бы не сказал, что затягивается. Просто идет нормальный переговорный процесс. Идет новый раунд переговоров. Определяются ценовые параметры».

Морская техника

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) показала на Defexpo 2018 подводную лодку проекта 636 с комплексом Club-S, неатомную субмарину «Амур-1650» с воздухонезависимой энергетической установкой, малые подлодки прибрежного действия П-650 и «Пиранья-Т», дизель-электрическую лодку проекта 877 ЭКМ.

Кроме того, участники и гости выставки смогли ознакомиться с фрегатами семейства 11356 и корветами проекта 20382 «Тигр». Российские кораблестроители также привезли в Индию макет океанского патрульного корабля «Гепард-5.1», созданного на базе сторожевого корабля проекта 11661, и корабль проекта 21635 «Сарсар» (дальнейшее развитие зарекомендовавшего себя семейства «Буян-М»).

Концерн «Техмаш» представил взрыватели для морских и артиллерийских боеприпасов. Изделия на международной площадке экспонируются впервые. «Представленные образцы обладают высокой эффективностью и нашли широкое применение в боеприпасах и боевых частях артиллерии, морского оружия, ракет различного класса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Впервые на зарубежной выставке был представлен морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ». Как отметил индустриальный директор кластера «Вооружение» Ростеха Сергей Абрамов , ранее компания оценила экспортный потенциал «Панциря-МЕ» на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге летом 2017 года. «К комплексу было приковано повышенное внимание специалистов морских держав, в том числе и стран НАТО . Аналогов в мире у „Панциря“ нет, и в ближайшее время вряд ли они появятся », — сказал он.

Помощь в модернизации верфей

Российские кораблестроители и проектанты готовы оказать Индии содействие в создании необходимой инфраструктуры для строительства кораблей на верфях этой страны в рамках программы Make in India.

За последние десять лет представители «Рубина» неоднократно посещали верфи Индии и проводили переговоры с производителями комплектующих изделий, сообщил Вильнит. По результатам этих переговоров специалисты конструкторского бюро «высоко оценили возможность строительства и обеспечения жизненного цикла подводных лодок собственными силами Индии».

Фрегаты для Индии

Строительство фрегатов проекта 11356 может начаться на индийской верфи Goa Shipyard Limited (GSL, «Гоа Шипъярд Лимитед») в 2020 году.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов этого проекта. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщал, что планируемый контракт будет реализован по формуле «2+2»: два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два — индийской судостроительной промышленностью.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка 4000 тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток

"Амур" на индийских верфях

Россия предлагает Индии совместно спроектировать и построить новую неатомную подводную лодку на основе проекта «Амур-1650». При этом с долей индийского участия до 60%. Отмечается, что соответствующее предложение индийской стороне направлено. «Это не очередное лицензионное производство продукции военного назначения, а совместное проектирование и создание указанной подводной лодки с последующим производством ее на индийских верфях в соответствии с программой Make in India», — отметил замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов.

Тренажеры, BrahMos и не только

ЦКБ морской техники «Рубин» предлагает создать для индийских подводников тренажерные комплексы и учебные центры. По словам главы предприятия, «Рубин» работает в кооперации с разными заводами-строителями и широким кругом поставщиков, «что обеспечивает конструкторскому бюро возможность гибкого и быстрого реагирования на пожелания заказчика при проектировании и строительстве кораблей по индивидуальному проекту». Также существенным преимуществом российских проектов является возможность предложить заказчику мощный ракетный комплекс, «не имеющий аналогов на мировом рынке неатомных подводных лодок».

Он напомнил, что индийская промышленность создала очень перспективную ракету BrahMos — «одну из лучших в своем классе, которая имеет огромный потенциал». При желании индийских ВМС эта ракета может быть установлена на подводной платформе, созданной совместно индийской и российской промышленностью, подчеркнул Вильнит.