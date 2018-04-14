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МИД КНР призвал все стороны в Сирии вернуться в рамки международного права
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МИД КНР призвал все стороны в Сирии вернуться в рамки международного права 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Китай после нанесения ударов по Сирии странами Запада настаивает на том, чтобы все стороны вернулись в рамки международного права, заявила в субботу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона настаивает на том, чтобы все заинтересованные стороны вернулись в рамки международного права и решали проблему (сирийского — ред.) урегулирования путем диалога", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые по их мнению используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске
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