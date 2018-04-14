МИД КНР призвал все стороны в Сирии вернуться в рамки международного права

"Китайская сторона настаивает на том, чтобы все заинтересованные стороны вернулись в рамки международного права и решали проблему (сирийского — ред.) урегулирования путем диалога", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

США , Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые по их мнению используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки.

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