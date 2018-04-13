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Минобороны приняло на вооружение боевые машины «Терминатор»
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Минобороны приняло на вооружение боевые машины «Терминатор» 

RT на русском 36 минут назад
Министерство обороны России приняло на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор». Об этом заявили в пресс-службе корпорации «Уралвагонзавод».
«Боевая машина поддержки танков, больше известная как «Терминатор», принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Первая партия машин уже передана военным», — говорится в сообщении.
Летом 2017 года стало известно, что военное ведомство впервые получит боевые машины «Терминатор».
ФАН передавало, что «Калашников» планирует начать серийное производство новейших лёгких пулемётов РПК-16.
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