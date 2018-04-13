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В «Аэрофлоте» прошла презентация-выставка МГТУ ГА
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В «Аэрофлоте» прошла презентация-выставка МГТУ ГА 

Префектура САО города Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московский государственный технический университет гражданской авиации представил высокотехнологичные разработки для ПАО «Аэрофлот». Презентация проводилась в Центре подготовки авиационного персонала авиакомпании.
Ведущими учеными университета были представлены следующие проекты:
«Система машинного зрения для роботизированного предполётного контроля состояния самолёта»; «Мобильное устройство вибромониторинга авиационных газотурбинных двигателей воздушных судов»; «Мобильное устройство контроля показателей качества электроэнергии систем электроснабжения воздушных судов и аэродромного оборудования»; «Действующий прототип решения для удаленного виртуального наблюдения воздушной обстановки», а также тренажер для операторов аэродромной спецтехники.
Работы имеют высокую степень готовности и в короткие сроки могут быть доведены до состояния практической эксплуатации, при необходимости, могут быть доработаны с учетом пожеланий заказчика, каким может стать авиакомпания «Аэрофлот».
«МГТУ ГА зарекомендовал себя как ведущий разработчик наукоемких технологий для авиационной и смежных с ней отраслей, мы имеем возможность быстро реагировать на запросы динамичного рынка авиационных услуг, и в полной мере их реализуем» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.
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