В «Аэрофлоте» прошла презентация-выставка МГТУ ГА

Московский государственный технический университет гражданской авиации представил высокотехнологичные разработки для ПАО «Аэрофлот» . Презентация проводилась в Центре подготовки авиационного персонала авиакомпании.

Ведущими учеными университета были представлены следующие проекты:

«Система машинного зрения для роботизированного предполётного контроля состояния самолёта»; «Мобильное устройство вибромониторинга авиационных газотурбинных двигателей воздушных судов»; «Мобильное устройство контроля показателей качества электроэнергии систем электроснабжения воздушных судов и аэродромного оборудования»; «Действующий прототип решения для удаленного виртуального наблюдения воздушной обстановки», а также тренажер для операторов аэродромной спецтехники.

Работы имеют высокую степень готовности и в короткие сроки могут быть доведены до состояния практической эксплуатации, при необходимости, могут быть доработаны с учетом пожеланий заказчика, каким может стать авиакомпания «Аэрофлот».