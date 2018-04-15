В Карачаево-Черкесии специалисты РЭБ ЮВО подавили систему связи условного противника мощными радиоизлучениями

Военнослужащие осуществили развертывание систем радиоэлектронной борьбы, пеленгование источников радиоэлектронного излучения и создали помехи системам связи условного противника.

В Республике Карачаево-Черкесия проведена комплексная тренировка с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Специалисты РЭБ выполнили задачи на новейших образцах военной техники, обладающих возможностями радиоподавления мощными излучениями.

Военнослужащие осуществили развертывание систем радиоэлектронной борьбы, пеленгование источников радиоэлектронного излучения и создали помехи системам связи условного противника.

Кроме того, специалистами РЭБ провели маскировку систем и комплексов, стоящих на вооружении войск связи общевойсковой армии ЮВО методом радиоподавления.

Основной упор при проведении тренировки был сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».