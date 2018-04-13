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Расчеты комплексов РЭБ Восточного военного округа готовятся к соревнованиям за право выступить на всеармейском этапе конкурса «Электронный рубеж-2018»
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Расчеты комплексов РЭБ Восточного военного округа готовятся к соревнованиям за право выступить на всеармейском этапе конкурса «Электронный рубеж-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо решения задач по предназначению, участникам состязаний предстоит в общевойсковом защитном комплекте преодолеть зараженный участок местности, провести дегазационную обработку техники, оказать первую медицинскую помощь раненому и эвакуировать его.
Лучшие экипажи войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объединений Восточного военного округа примут участие в окружном этапе конкурса «Электронный рубеж-2018».
В текущем году программой конкурса предусмотрено участие подразделений по борьбе с БЛА, которые с применением стоящих на вооружении комплексов нарушат управление дронами и блокируют передачу ими информации на пункты управления условного противника.
За право представлять Восточный военный округ на Всеармейском этапе соревнований будут бороться экипажи современных станций и систем радиоэлектронной борьбы входящих в комплекс «Борисоглебск», а также, не имеющей аналогов в мире, «Красухи-4С».
В программу конкурса включено прохождение специального маршрута с препятствиями. Так, специалистам РЭБ помимо прохождения дистанции предстоит в общевойсковом защитном комплекте преодолеть зараженный участок местности, провести дегазационную обработку техники с помощью специального комплекта ДК-4, оказать первую медицинскую помощь и эвакуировать раненого.
Практической частью состязания предусмотрено развертывание комплексов и станций, определение источников радиоэлектронного излучения на разных частотах.
Помимо этого, будут отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации условного противника, а также подавления сетей и линий связи условного противника.
Также военнослужащие выполнят нормативы по огневой, автомобильной и физической подготовке.
Окружной этап конкурса состоится в июне текущего года в Хабаровском крае, к участию в мероприятии будет привлечено более 20 экипажей.
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