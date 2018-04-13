Расчеты комплексов РЭБ Восточного военного округа готовятся к соревнованиям за право выступить на всеармейском этапе конкурса «Электронный рубеж-2018»

Помимо решения задач по предназначению, участникам состязаний предстоит в общевойсковом защитном комплекте преодолеть зараженный участок местности, провести дегазационную обработку техники, оказать первую медицинскую помощь раненому и эвакуировать его.

Лучшие экипажи войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объединений Восточного военного округа примут участие в окружном этапе конкурса «Электронный рубеж-2018».

В текущем году программой конкурса предусмотрено участие подразделений по борьбе с БЛА, которые с применением стоящих на вооружении комплексов нарушат управление дронами и блокируют передачу ими информации на пункты управления условного противника.

За право представлять Восточный военный округ на Всеармейском этапе соревнований будут бороться экипажи современных станций и систем радиоэлектронной борьбы входящих в комплекс «Борисоглебск», а также, не имеющей аналогов в мире, «Красухи-4С».

В программу конкурса включено прохождение специального маршрута с препятствиями. Так, специалистам РЭБ помимо прохождения дистанции предстоит в общевойсковом защитном комплекте преодолеть зараженный участок местности, провести дегазационную обработку техники с помощью специального комплекта ДК-4, оказать первую медицинскую помощь и эвакуировать раненого.

Практической частью состязания предусмотрено развертывание комплексов и станций, определение источников радиоэлектронного излучения на разных частотах.

Помимо этого, будут отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации условного противника, а также подавления сетей и линий связи условного противника.

Также военнослужащие выполнят нормативы по огневой, автомобильной и физической подготовке.