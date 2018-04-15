Найти и «обезглавить»: как современные комплексы радиоэлектронной борьбы лишают связи целые командные пункты противника

Пятнадцатого апреля войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отмечают свой профессиональный праздник.

История войск РЭБ начинает свой отсчет с 15 апреля 1904 года. Тогда в ходе русско-японской войны с помощью имеющихся в наличии у русских моряков радиосредств была впервые нарушена система связи между японскими кораблями — корректировщиками огня. Броненосцы «Кассуга» и «Ниссин» попытались было обстрелять форты и внутренний рейд крепости Порт-Артур , но не смогли наладить обмен информацией по радиосвязи: общение прервали русские моряки.

В дальнейшем — как в мирное время, так и в годы войн и локальных вооруженных конфликтов — развитие средств радиоэлектронной борьбы шло в ногу с научно-техническим прогрессом. Российские войска РЭБ получают сейчас на вооружение самые современные системы радиоэлектронной разведки и подавления, которые по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступают лучшим зарубежным аналогам, но и по ряду боевых показателей превосходят их. Они способны нейтрализовать и блокировать наиболее опасные средства вооружения противника, в том числе — высокоточное оружие.

Защита с земли и с воздуха

«Леер-2», «Борисоглебск-2», «Ртуть-БМ», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4». Все это — не позывные, а названия современных комплексов радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у российских Вооруженных Сил. Их возможности впечатляют даже неискушенного в технических вопросах человека. Например, «Красуха» способна «глушить» не только сигналы радиолокационных станций, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами, может действовать на дальности до 300 километров. В свою очередь «Москву-1» можно назвать командным пунктом управления и разведки. Станция «сканирует» воздушное пространство в режиме пассивной радиолокации, оставаясь невидимой для противника. Данные об оснащенной радиоэлементами технике комплекс в режиме реального времени передает средствам противовоздушной обороны.

Непревзойденными считаются и авиационные комплексы радиоэлектронного противодействия, прежде всего, бортовая станция РЭБ «Хибины». «Хибины» позволяют пеленговать зондирующий сигнал источника облучения, отражая его в искаженном виде, то есть маскируя себя в радиолокационном поле. Это затрудняет получение противником информации об объекте атаки, по сути — не позволяет применить по нему вооружение, в том числе высокоточное.

Хорошо известен в войсках и комплекс «Борисоглебск-2». К сожалению, его характеристики, как и, к слову, данные о многих других системах РЭБ, по понятным причинам составляют тайну за семью печатями, не подлежат разглашению. Однако сфера решаемых ими задач известна — приоритетными являются вскрытие и подавление различных каналов связи и систем управления, использующих радиосигналы. «Борисоглебск-2» вскрывает сигналы средств связи противника в более широком частотном диапазоне, диапазон постановки помех также увеличен: это позволяет находить и подавлять вражеские радиоканалы более эффективно. А за счет применения новой аппаратуры и более совершенного программного обеспечения скорость сканирования при обнаружении сигналов на неизвестных частотах также увеличена.

Радиоэлектронное сопротивление

В феврале этого года под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошла Коллегия Минобороны России , на которой обсуждался План деятельности войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил. Сергей Шойгу отметил тогда, что «на текущий момент в ВС РФ создана сбалансированная структура войск РЭБ, выстроена современная система вооружения, объединяющая наземный, воздушный и морской компоненты во всех звеньях управления». Действительно, за последние пять лет в войска РЭБ поступило более 600 технических комплексов нового поколения, в результате чего доля современной техники достигла 67 процентов. Создано 19 новейших образцов, в том числе на воздушных носителях: это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника, увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза.

Одновременно с поставкой новой техники повысилась и интенсивность подготовки войск РЭБ. Так, в 2016-2017 годах было проведено более 220 тактико-специальных и командно-штабных учений, включая 10 бригадных. Наиболее масштабными мероприятиями стали специальные и исследовательские учения, а в одном из самых крупных — «Электрон-2016» — приняли участие более трех десятков соединений и воинских частей РЭБ вооруженных сил России и Белоруссии . Было привлечено более 460 образцов вооружения, военной и специальной техники. Интересный факт: подобные по масштабу мероприятия проводились только во времена СССР (речь о маневрах «Электрон-75» и «Дозор-86»). Помимо этого, в прошлом году были отработаны задачи переброски сил и средств РЭБ на расстояние более чем 2 тысячи километров, а также комплексного применения техники при нанесении стратегических радиоэлектронных ударов, прорыве системы ПВО и отражении ракетно-авиационных ударов условного противника.

«Результаты учения нашли отражение в новых уставных документах войск РЭБ, — отметил, выступая на Коллегии Минобороны России Сергей Шойгу. — Также в них учтен и опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в Сирии ».

Говоря о дальнейших шагах в данной области, министр обороны сообщил о планах укомплектовать войска РЭБ к 2021 году личным составом на 95 процентов, а уровень оснащенности современной техникой довести до 70 процентов.

Во всех средах

«Современные и перспективные средства РЭБ способны уже не только традиционно создавать радиоэлектронные помехи сетям радиосвязи, радиолокации и радионавигации, но и физически разрушать приемные устройства радиоэлектронных сетей и информацию в базах данных компьютерных сетей и систем противника средствами функционального поражения (сверхмощным электромагнитным излучением, программными средствами и прочими), — отмечает в своей статье в журнале Генерального штаба ВС РФ «Военная мысль» начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин . — В арсенале средств РЭБ стремительно нарастает доля средств, размещаемых на воздушных носителях, особенно беспилотниках. Массовое применение авиационных средств РЭБ совместно с наземными значительно расширяет диапазон способов и тактических приемов действий подразделений, частей и соединений. По результатам воздействия на объекты информационного обеспечения противника современные и перспективные средства РЭБ сегодня не только сравнимы по эффективности со средствами огневого поражения, но и в ближайшем будущем превзойдут их, благодаря функциональной избирательности воздействия».

Потенциал РЭБ определяется не только внедрением технических новинок, но и качеством подготовки персонала. Межвидовый центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил — то место, где готовят настоящих асов радиоэлектронного противоборства. Здесь ведется обучение на сорока с лишним типах техники РЭБ. Совершенствование мастерства продолжается и войсках — во время учений, тренировок, занятий, когда задачи отрабатываются с применением различных комплексов, аппаратных и станций РЭБ.

Нельзя не отметить также, что системы радиоэлектронного противоборства, поставляемые на вооружение российской армии, становятся все более универсальными. Не так давно на оснащение мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа поступил уникальный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Он позволяет подавлять оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи, может применяться для борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов промышленного и военного назначения. Одновременно станцию можно использовать для радиоэлектронной разведки в расширенном диапазоне частот, а еще комплекс с высокой точностью обнаруживает объекты, отображая их на электронной топографической карте.

Нынешние системы РЭБ российских Вооруженных Сил могут не только перебрасываться на внушительные расстояния, летать и плавать, но и десантироваться с парашютом. Не так давно на вооружение подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных войск были приняты новый многофункциональный комплекс РЭБ «Инфауна» и мобильный автоматизированный комплекс радио-, радиотехнического и специального контроля эффективности защиты информации и оценки электромагнитной обстановки «Дзюдоист». «Инфауна» уже прошла успешные испытания на базе одного из десантных соединений: она может применяться в боевых порядках, обеспечивать защиту техники и личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств и радиоподавления средств связи противника. В свою очередь «Дзюдоист» позволяет определять местоположение и измерять параметры радиоэлектронных средств противника, а также выявлять и «закрывать» технические каналы утечки информации на объектах своих войск.