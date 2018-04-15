На Северном флоте праздник специалистов РЭБ отметили мини-футболом

Призы победителям и призёрам вручил начальник службы РЭБ штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов.

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморска состоялся открытый турнир по мини-футболу, посвящённый Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ

В соревновании приняли участие 12 команд различных соединений и частей Северного флота, а также учреждений города Североморска, в том числе центра радиоэлектронной борьбы Северного флота, занявшая в итоге 4-е место.

Победителем турнира, как и в прошлом году, стала команда дивизии ПВО. «Серебро» и «бронза» достались учениками североморской средней школы №10 и военнослужащим полка беспилотных летательных аппаратов соответственно.

Призы победителям и призёрам вручил начальник службы РЭБ штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов.

День специалиста РЭБ в соответствие с Указом Президента России с 2006 года отмечается 15 апреля. Ровно 114 лет назад во время Русско-Японской войны российским морякам с помощью радиопомех впервые удалось нарушить телеграфный обмен и взаимодействие между японскими броненосцами «Кассуга» и «Ниссин», предпринявшими попытку обстрела фортов и внутреннего рейда крепости Порт-Артур

Сегодня на вооружении специалистов по радиоэлектронной борьбе Северного флота стоят современные комплексы РЭБ, такие как «Мурманск-БН». Ежегодно поступают новые и усовершенствованные образцы военной и специальной техники РЭБ. Системами радиоэлектронной борьбы оборудованы все корабли первого ранга от эсминца «Адмирал Ушаков» до тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».