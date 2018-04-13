Ещё
Летчики ударных вертолетов Ка-52 ВВО во время ночного вылета обнаружили колонну условных террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики ударных вертолетов Ка-52 ВВО во время ночного вылета обнаружили колонну условных террористов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью завершившегося ЛТУ стало выполнение экипажами полетных заданий в ночное время суток с применением спутниковой навигации, инфракрасной аппаратуры, а также очков ночного видения.
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа по ведению воздушной разведки в ночное время.
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали вопросы по полету в заданный район, где по данным разведки осуществляет скрытное перемещение группа условных террористов.
Летчики провели разведку на маршруте следования и, обнаружив колонну техники условных террористов, передали данные, в том числе текущие координаты, направление и скорость движения, численность группы, на командный пункт.
Особенностью данного ЛТУ стало выполнение экипажами полетных заданий в ночное время суток с применением спутниковой навигации, инфракрасной аппаратуры, а также очков ночного видения для пилотов.
ТК «Звезда»: последние новости
За минувшую неделю 24 самолета провели разведку у российских границ Военнослужащие ЗВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Игла» в Ленобласти СМИ нашли китайский аналог «Кинжала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля99
Умер юморист Андрей Жмакин19
Рыбке настал конец142
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»465
Москва решила ответить на санкции США321
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение