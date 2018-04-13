Летчики ударных вертолетов Ка-52 ВВО во время ночного вылета обнаружили колонну условных террористов

Особенностью завершившегося ЛТУ стало выполнение экипажами полетных заданий в ночное время суток с применением спутниковой навигации, инфракрасной аппаратуры, а также очков ночного видения.

Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа по ведению воздушной разведки в ночное время.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали вопросы по полету в заданный район, где по данным разведки осуществляет скрытное перемещение группа условных террористов.

Летчики провели разведку на маршруте следования и, обнаружив колонну техники условных террористов, передали данные, в том числе текущие координаты, направление и скорость движения, численность группы, на командный пункт.

Особенностью данного ЛТУ стало выполнение экипажами полетных заданий в ночное время суток с применением спутниковой навигации, инфракрасной аппаратуры, а также очков ночного видения для пилотов.