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Расчеты комплексов «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки боеготовности
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Расчеты комплексов «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки боеготовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку физической готовности.
Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, успешно выполнили электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».
Соединение было поднято по тревоге в рамках проверки боеготовности, ракетчики совершили марш на штатной технике и развернули комплексы в заданном районе на неподготовленной местности.
Учебные электронные пуски ракет были проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенные на дальности от 200 до 300 километров.
Помимо электронных пусков военнослужащими были отработаны вопросы оперативной смены района боевого применения.
Кроме того, в рамках мероприятий контрольной проверки соединения за зимний период обучения ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку по физической готовности.
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