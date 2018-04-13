Малые противолодочные корабли СФ вышли в Баренцево море для отработки поисковых действий в ходе планового учения

На отдельных этапах учения экипажи МПК будут взаимодействовать с противолодочной авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, которые также будут осуществлять поиск субмарин условного противника.

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море приступили к плановому учению по поиску и условному уничтожению подводных лодок.

В течение нескольких дней корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота будут отрабатывать задачи по своему основному предназначению в составе корабельной поисково-ударной группы.

В ближайшее время будет проведен ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

Морякам-противолодочникам активно противодействуют экипажи атомной и дизель-электрической подводных лодок, перед которыми в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабельную группу.

На отдельных этапах учения экипажи МПК будут взаимодействовать с противолодочной авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, которые также будут осуществлять поиск подводных лодок.

Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.