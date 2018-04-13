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Малые противолодочные корабли СФ вышли в Баренцево море для отработки поисковых действий в ходе планового учения
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Малые противолодочные корабли СФ вышли в Баренцево море для отработки поисковых действий в ходе планового учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На отдельных этапах учения экипажи МПК будут взаимодействовать с противолодочной авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, которые также будут осуществлять поиск субмарин условного противника.
Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море приступили к плановому учению по поиску и условному уничтожению подводных лодок.
В течение нескольких дней корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота будут отрабатывать задачи по своему основному предназначению в составе корабельной поисково-ударной группы.
В ближайшее время будет проведен ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.
Морякам-противолодочникам активно противодействуют экипажи атомной и дизель-электрической подводных лодок, перед которыми в свою очередь стоит задача выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабельную группу.
На отдельных этапах учения экипажи МПК будут взаимодействовать с противолодочной авиацией — самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, которые также будут осуществлять поиск подводных лодок.
Малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.
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