В инженерно-саперные подразделения БФ поступила новая техника и экипировка

На сегодняшний день, по информации командования объединения, саперы на 60 процентов укомплектованы новыми комплексами, роботизированными системами.

Калининградской области состоялись контрольные занятия с инженерно-саперными подразделениями сформированных групп разминирования, которые на сегодняшний день на 60 процентов обеспечены новыми образцами техники и экипировки.

На вооружении саперов Балтийского флота находится мобильный инженерный комплекс «МИКР» на базе микроавтобуса повышенной проходимости. В его состав входят новейшие средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, такие как легкий робот «Кобра-1600», надежная и удобная экипировка для сапера.

Кроме роботизированной техники в комплекте «МИКР» четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, комплект средств разрушения, фото и видео-оборудование.

В инженерные подразделения флота за последние пять месяцев поступило около 20 единиц колесной инженерной техники: экскаваторы, краны, грузовые автомобили повышенной проходимости и новейшая станция комплексной очистки воды СКО-10.

Техника и экипировка прибывает на Балтийский флот в рамках планового перевооружения и замены автопарка инженерных частей флота.