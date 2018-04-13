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В инженерно-саперные подразделения БФ поступила новая техника и экипировка
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В инженерно-саперные подразделения БФ поступила новая техника и экипировка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На сегодняшний день, по информации командования объединения, саперы на 60 процентов укомплектованы новыми комплексами, роботизированными системами.
В Калининградской области состоялись контрольные занятия с инженерно-саперными подразделениями сформированных групп разминирования, которые на сегодняшний день на 60 процентов обеспечены новыми образцами техники и экипировки.
На вооружении саперов Балтийского флота находится мобильный инженерный комплекс «МИКР» на базе микроавтобуса повышенной проходимости. В его состав входят новейшие средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, такие как легкий робот «Кобра-1600», надежная и удобная экипировка для сапера.
Кроме роботизированной техники в комплекте «МИКР» четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, комплект средств разрушения, фото и видео-оборудование.
В инженерные подразделения флота за последние пять месяцев поступило около 20 единиц колесной инженерной техники: экскаваторы, краны, грузовые автомобили повышенной проходимости и новейшая станция комплексной очистки воды СКО-10.
Техника и экипировка прибывает на Балтийский флот в рамках планового перевооружения и замены автопарка инженерных частей флота.
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