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В Амурской области состоялся слет юнармейских отрядов региона
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В Амурской области состоялся слет юнармейских отрядов региона 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все его мероприятия, что символично, прошли на базе артиллерийского соединения Восточного военного округа.
В Амурской области на базе артиллерийского соединения Восточного военного округа состоялся слет активистов всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Более 150 юных патриотов прибыли со всей области, чтобы поделиться своим опытом и увидеть боевое оружие и мощные артиллерийские установки.
В первой половине дня ребята провели форум, в ходе которого знакомились и делились результатами военно-патриотической деятельности за прошедший год. После армейского обеда в столовой соединения состоялся торжественный митинг.
Поздравили юных патриотов и произнесли слова благодарности за проделанную работу исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Виталий Дмитриенко и губернатор региона Александр Козлов. После объявленной Минуты молчания ребята возложили венки к монументу павшим воинам.
Военнослужащие подготовили для ребят несколько учебных мест, на которых каждый мог узнать о современной Российской Армии. Ребята увидели последние модификации автомата и пулемета Калашникова, боевую экипировку солдата будущего –— Ратник-2 и другие новинки поступающие в войска.
Большой интерес ребят вызвала современная артиллерийская техника. САУ большой мощности «Малка» калибром 203 мм, «Гиацинт» калибром 152 мм, противотанковый управляемый комплекс «Штурм-С».
В Амурской области действует около 200 объединенных юнармейских отрядов. Численность юных патриотов в их рядах отрядов приближается к четырем тысячам. Штаб юнармейского движения Приамурья располагается в Белогорске, так как там дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа.
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