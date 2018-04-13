В Амурской области состоялся слет юнармейских отрядов региона

Все его мероприятия, что символично, прошли на базе артиллерийского соединения Восточного военного округа.

Амурской области на базе артиллерийского соединения Восточного военного округа состоялся слет активистов всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Более 150 юных патриотов прибыли со всей области, чтобы поделиться своим опытом и увидеть боевое оружие и мощные артиллерийские установки.

В первой половине дня ребята провели форум, в ходе которого знакомились и делились результатами военно-патриотической деятельности за прошедший год. После армейского обеда в столовой соединения состоялся торжественный митинг.

Поздравили юных патриотов и произнесли слова благодарности за проделанную работу исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Виталий Дмитриенко и губернатор региона Александр Козлов . После объявленной Минуты молчания ребята возложили венки к монументу павшим воинам.

Военнослужащие подготовили для ребят несколько учебных мест, на которых каждый мог узнать о современной Российской Армии. Ребята увидели последние модификации автомата и пулемета Калашникова, боевую экипировку солдата будущего –— Ратник-2 и другие новинки поступающие в войска.

Большой интерес ребят вызвала современная артиллерийская техника. САУ большой мощности «Малка» калибром 203 мм, «Гиацинт» калибром 152 мм, противотанковый управляемый комплекс «Штурм-С».

В Амурской области действует около 200 объединенных юнармейских отрядов. Численность юных патриотов в их рядах отрядов приближается к четырем тысячам. Штаб юнармейского движения Приамурья располагается в Белогорске, так как там дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа.