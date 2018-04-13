БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение

Первая партия машин передана военным, официальная презентация машины ожидается в ходе Парада Победы 9 мая.

Александр Потапов. Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор» принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армии, сообщил в ходе выставки вооружений и военной техники Defexpo India 2018 в Ченнаи рассказал индийским специалистам генеральный директор АО «НПК „Уралвагоназвод“ (входит в ГК „Ростех“

»Выжить под шквальным, высокоточным огнем российской машины практически невозможно. Причем она будет уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику, укрепления, и даже низколетящие воздушные цели. Речь — о вертолетах и надводных малотоннажных кораблях и судах. За это отвечают четыре сверхзвуковые ракеты комплекса «Атака-Т». За эту «всеядность» в войсках машину часто называют «комбайном смерти»», — рассказал Потапов.

БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-72 и предназначена для уничтожения огневых точек, пехоты и других опасных для танковых подразделений объектов.

Машина оснащена двумя 30-мм скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом и двумя автоматическими гранатометами.