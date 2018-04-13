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БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение
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БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первая партия машин передана военным, официальная презентация машины ожидается в ходе Парада Победы 9 мая.
Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор» принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армии, сообщил в ходе выставки вооружений и военной техники Defexpo India 2018 в Ченнаи рассказал индийским специалистам генеральный директор АО «НПК „Уралвагоназвод“ (входит в ГК „Ростех“) Александр Потапов.
»Выжить под шквальным, высокоточным огнем российской машины практически невозможно. Причем она будет уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику, укрепления, и даже низколетящие воздушные цели. Речь — о вертолетах и надводных малотоннажных кораблях и судах. За это отвечают четыре сверхзвуковые ракеты комплекса «Атака-Т». За эту «всеядность» в войсках машину часто называют «комбайном смерти»», — рассказал Потапов.
БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-72 и предназначена для уничтожения огневых точек, пехоты и других опасных для танковых подразделений объектов.
Машина оснащена двумя 30-мм скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом и двумя автоматическими гранатометами.
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