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ОДК отремонтирует российские двигатели гражданских вертолетов во Вьетнаме
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ОДК отремонтирует российские двигатели гражданских вертолетов во Вьетнаме 

Rambler News Service 1 час назад
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») оебспечит ремонт двигателей ТВ3-117 гражданских вертолетов во Вьетнаме, сообщает в пятницу пресс-служба ОДК.
«Объединенная двигателестроительная корпорация и авиакомпания Southern Vietnam Helicopter Company (VNHS) в рамках проходящей в Ханое выставки Vietnam Expo 2018 договорились о долгосрочном сотрудничестве, которое будет закреплено контрактом на выполнение ремонта двигателей для вертолетов гражданского назначения…Рамочный контракт ОДК и VNHS, предполагает выполнение ремонта двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА и его агрегатов, поставку запасных частей», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что на данный момент во Вьетнаме эксплуатируются около 100 вертолетов советского и российского производства с двигателями семейства ТВ3-117.
«ОДК рассматривает вьетнамский рынок как перспективный с точки зрения поставок и организации комплексного сервисного обслуживания вертолетных двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА и более современной версии ТВ3-117 — двигателя ВК-2500, а также их агрегатов», — добавили в компании.
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