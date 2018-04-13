ОДК отремонтирует российские двигатели гражданских вертолетов во Вьетнаме

«Объединенная двигателестроительная корпорация и авиакомпания Southern Vietnam Helicopter Company (VNHS) в рамках проходящей в Ханое выставки Vietnam Expo 2018 договорились о долгосрочном сотрудничестве, которое будет закреплено контрактом на выполнение ремонта двигателей для вертолетов гражданского назначения…Рамочный контракт ОДК и VNHS, предполагает выполнение ремонта двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА и его агрегатов, поставку запасных частей», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на данный момент во Вьетнаме эксплуатируются около 100 вертолетов советского и российского производства с двигателями семейства ТВ3-117.

«ОДК рассматривает вьетнамский рынок как перспективный с точки зрения поставок и организации комплексного сервисного обслуживания вертолетных двигателей ТВ3-117ВМ/ВМА и более современной версии ТВ3-117 — двигателя ВК-2500, а также их агрегатов», — добавили в компании.