Пожарные провели учения в торговом центре в Отрадном

Учения пожарно-спасательных подразделений прошли накануне в торгово-развлекательном центре «Алтуфьевский» на территории района Отрадное . Как сообщили в управлении МЧС по СВАО, спасатели отработали действия по тушению предполагаемого огня в ТРЦ.

— В учениях участвовали 30 человек — это девять пожарных расчетов. Были продемонстрированы приемы и способы тушения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Кроме того, отрабатывались действия подразделений противопожарной службы по ликвидации возгораний и спасению пострадавших из задымленных помещений, — рассказали в управлении.

По сценарию, огонь вспыхнул в помещении кинозала из-за неисправного электроприбора. Бойцы пожарно-спасательной части № 59 прибыли к месту условного ЧП первыми, сразу провели разведку и оценили обстановку. Были эвакуированы посетители центра, затем подразделения грамотно локализовали и ликвидировали «пожар». Дорожное движение в месте учений регулировал специально выделенный отряд полиции. (ак)