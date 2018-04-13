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Пожарные провели учения в торговом центре в Отрадном
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Пожарные провели учения в торговом центре в Отрадном 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Учения пожарно-спасательных подразделений прошли накануне в торгово-развлекательном центре «Алтуфьевский» на территории района Отрадное. Как сообщили в управлении МЧС по СВАО, спасатели отработали действия по тушению предполагаемого огня в ТРЦ.
— В учениях участвовали 30 человек — это девять пожарных расчетов. Были продемонстрированы приемы и способы тушения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Кроме того, отрабатывались действия подразделений противопожарной службы по ликвидации возгораний и спасению пострадавших из задымленных помещений, — рассказали в управлении.
По сценарию, огонь вспыхнул в помещении кинозала из-за неисправного электроприбора. Бойцы пожарно-спасательной части № 59 прибыли к месту условного ЧП первыми, сразу провели разведку и оценили обстановку. Были эвакуированы посетители центра, затем подразделения грамотно локализовали и ликвидировали «пожар». Дорожное движение в месте учений регулировал специально выделенный отряд полиции. (ак)
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