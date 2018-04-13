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По факту крушения вертолёта Ка-29 в акватории Балтийского моря возбуждено дело
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По факту крушения вертолёта Ка-29 в акватории Балтийского моря возбуждено дело 

RT на русском 26 минут назад
«Предварительно установлено, что в тёмное время суток отрабатывались посадка и взлёт вертолёта с борта военного корабля. Выполнив упражнение, Ка-29 ушёл на новый круг», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что когда экипаж не вышел на связь, были организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых в воде обнаружены обломки воздушного судна.
Дело возбуждено по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Ранее сообщалось, что два лётчика-испытателя погибли при крушении в акватории Балтийского моря вертолёта Ка-29.
RT на русском: последние новости
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