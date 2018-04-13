Накануне, 12 апреля, на дорогах Орла начали разворачиваться боевые действия межпланетарного масштаба. Горели танки и подбитые вертолеты. Военная техника с трудом преодолевала выбоины и ямы. Ракеты были готовы взмыть ввысь из орловских кратеров.
«Россия тратит четверть бюджета на оборонку, забывая про безопасность на дорогах, комфорт граждан и сохранность имущества. Прекратим войну, спасем дороги», — так объяснили свою акцию в реготделении «Открытой России».
Отметим, аналогичная обстановка не так давно была в Тамбовской области. Жители устроили флешмоб, потому что дороги так же выглядят как после авианалёта и предназначены не для автомобилей, а для военной техники. Победителя флешмоба должны определить путем утопления техники в наибольшем количестве тамбовских ям.
Сообщение В Орле нашли причину удручающего состояния дорог — ракеты, танки, пушки появились сначала на РИА 57.