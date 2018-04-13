Военное ралли спецназа на многотонных броневиках «Тигр»: видео

Пять команд состязались на бронеавтомобилях «Тигр», армейских грузовиках «Урал», «КамАЗ» и внедорожниках «УАЗ».

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа впервые провели отборочный этап соревнований «военное ралли».

Спецназовцы соревновались в скоростном прохождении трассы протяженностью 20 км по пересеченной местности. Использовали армейские грузовики «Урал», «КамАЗ», внедорожники «УАЗ» и бронеавтомобили «Тигр».

Для прокладки маршрута на трассе экипажи применяли новейшие навигационные системы «Орион».