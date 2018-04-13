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Делегация Министерства Обороны посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод
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Делегация Министерства Обороны посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод 

Калашников Media 2 часа назад
Делегация Минобороны во главе с замминистра обороны Юрием Борисовым посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод (КМЗ), где ознакомилась с его продукцией.
Делегации представили опытную разработку дизельного двигателя мощностью 1 МВт, возможностями предприятия по ремонту газотурбинных двигателей, компрессоров высокого давления типа ЭКПА-2/150, автоматизированных дизель-генераторных станций, выпуску другой продукции.
«На данный момент КМЗ способен производить до 10 единиц главных судовых дизельных двигателей модификации М-507 в год», — сообщил гостям генеральный директор КМЗ Анатолий Русин.
«Важно отметить, что Кингисеппский машиностроительный завод успешно развивается и без государственного финансирования» — заявил в ходе посещения заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторгоа Александр Давидов.
КМЗ был основан в 2011 году как частное предприятие. Является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по производству и ремонту оборудования для бронетанковой, инженерной и судовой техники. В апреле 2018 года стало известно о намерении концерна «Калашников» приобрести контрольный пакет акций КМЗ. Сделка находится на стадии оформления.
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