Делегация Министерства Обороны посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод 

Делегация Минобороны во главе с замминистра обороны Юрием Борисовым посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод (КМЗ), где ознакомилась с его продукцией.
Делегации представили опытную разработку дизельного двигателя мощностью 1 МВт, возможностями предприятия по ремонту газотурбинных двигателей, компрессоров высокого давления типа ЭКПА-2/150, автоматизированных дизель-генераторных станций, выпуску другой продукции.
«На данный момент КМЗ способен производить до 10 единиц главных судовых дизельных двигателей модификации М-507 в год», — сообщил гостям генеральный директор КМЗ Анатолий Русин.
«Важно отметить, что Кингисеппский машиностроительный завод успешно развивается и без государственного финансирования» — заявил в ходе посещения заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторгоа Александр Давидов.
КМЗ был основан в 2011 году как частное предприятие. Является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по производству и ремонту оборудования для бронетанковой, инженерной и судовой техники. В апреле 2018 года стало известно о намерении концерна «Калашников» приобрести контрольный пакет акций КМЗ. Сделка находится на стадии оформления.