Делегация Министерства Обороны посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод

Делегация Минобороны во главе с замминистра обороны Юрием Борисовым посетила Кингисеппcкий машиностроительный завод (КМЗ), где ознакомилась с его продукцией.

Делегации представили опытную разработку дизельного двигателя мощностью 1 МВт, возможностями предприятия по ремонту газотурбинных двигателей, компрессоров высокого давления типа ЭКПА-2/150, автоматизированных дизель-генераторных станций, выпуску другой продукции.

«На данный момент КМЗ способен производить до 10 единиц главных судовых дизельных двигателей модификации М-507 в год», — сообщил гостям генеральный директор КМЗ Анатолий Русин

«Важно отметить, что Кингисеппский машиностроительный завод успешно развивается и без государственного финансирования» — заявил в ходе посещения заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторгоа Александр Давидов.