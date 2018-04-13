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Тральщики ВМФ РФ прорываются через «минные заграждения» за полярным кругом: видео
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Тральщики ВМФ РФ прорываются через «минные заграждения» за полярным кругом: видео 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках маневров корабли выполнили травление фарватера от морских мин для выхода основных сил флота в открытое море.
Три базовых и один морской тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали учебно-боевые задачи в Баренцевом море.
В маневрах были задействованы тральщики «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» Кольской флотилии. Экипажи отработали взаимодействие в составе минно-тральной группы, а во время ночных якорных стоянок — мероприятия по противодействию подводным диверсантам.
В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.
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