Тральщики ВМФ РФ прорываются через «минные заграждения» за полярным кругом: видео

В рамках маневров корабли выполнили травление фарватера от морских мин для выхода основных сил флота в открытое море.

Три базовых и один морской тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали учебно-боевые задачи в Баренцевом море.

В маневрах были задействованы тральщики «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» Кольской флотилии. Экипажи отработали взаимодействие в составе минно-тральной группы, а во время ночных якорных стоянок — мероприятия по противодействию подводным диверсантам.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.