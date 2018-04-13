Со дна Боденского озера подняли самый древний в мире корабль

Германии археологи подняли со дна Боденского озера остов деревянного корабля, возраст которого превышает три тысячи лет. Длина основной части судна — 6,80 метров в длину и 1,05 метров в ширину. Об этом сообщает газета Schwaebische.

По данным издания, корабль был обнаружен дайвером Кристофером Шмидом три года назад в 170 метрах от берега. В 2015 году аквалангист проводил под водой фото— и видеосъемку для создания 3D-реконструкций и случайно на глубине четырех метров нашел занесенный илом «зловещий объект». Для того, чтобы его идентифицировать дайверам Баварского общества подводной археологии пришлось совершить шесть погружений и очистить остов судна от многометрового слоя ила и песка.

Вначале исследователи полагали, что возраст судна насчитывает 400 лет, потом его «состарили» до 600 лет, но только изучив образцы древесины они смогли установить точный возраст артефакта. По словам председателя Баварского общества подводной археологии Тобиаса Пфледерера, корабль изготовлен из дуба, срубленного в лесах около Боденского озера примерно в 1130 годы до нашей эры. Таким образом возраст судна составляет около 3150 лет.

Первоначальные размеры корабля бронзового века были около 7,50 метров в длину и 1,10 метров в ширину. Древние германцы выдолбили из дуба лодку, которую позднее обшили досками. Вес корабля был от 600 до 700 килограммов. К сожалению, носовая часть судна (бак) подверглась коррозии, но зато корма очень хорошо сохранилась.

Отметим, что подобными кораблестроительными приемами пользовались викинги, строившие знаменитые драккары. Славяне таким же способом изготавливали ладьи для морских походов на Константинополь.

Поднятый со дна озера корабль направлен в музей археологической государственной коллекции в Мюнхене, где с судном проводятся работы по консервации. Процесс сохранения судна может занять до трех лет.

Кстати

До настоящего времени самым древнейшим в мире кораблем считалось судно, которое сейчас хранится в Киринейской крепости-музее.

Археологи утверждают, что Киринейское судно относится к временам правления Александра Македонского , т.е. 300 году до нашей эры. Небольшое торговое судно перевозило амфоры с вином, миндаль и другие ценные товары, когда на них напали пираты. Корабль ограбили и потопили.

В 1968 году на остов судна случайно наткнулся ныряльщик, после чего археологи со всеми возможными предосторожностями извлекли его из-под воды и переместили в музей.