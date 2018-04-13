«Терминатор» назвали одной из самых интересных боевых машин в мире

War is Boring отнес их к числу наиболее интересных разработок бронетехники не только в России , но и во всем мире. В публикации указывается, что первый вариант «Терминатора» так и не был принят на вооружение российской армией, но новая версия оказалась более перспективной и уже поступает в эксплуатацию.

Также отмечается, что БМПТ специально оптимизирована для городской войны. «Терминатор» имеет хорошее бронирование и подходящее вооружение. Так, например, его орудия способны бить даже по верхним этажам многоэтажек в плотной городской застройке. Также эти машины можно использовать для того, чтобы вести огонь по противнику, засевшему на высоких горных склонах.

Автор публикации обращает внимание и на то, что помимо 30-миллиметровых автоматических пушек 2A42, БМПТ имеет и другое серьезное оружие — противотанковые ракетные пусковые установки «Атака-Т».