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Минобороны РФ приняло на вооружение БМПТ «Терминатор»
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Минобороны РФ приняло на вооружение БМПТ «Терминатор» 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Первая партия боевых машин поддержки танков «Терминатор» передана российским военным. О том, что Минобороны РФ приняло технику на вооружение, сообщил генеральный директор «Уралвагоназвод» Александр Потапов на выставке Defexpo India 2018.
БМПТ — один из ключевых экспонатов стенда нижнетагильской корпорации. Как подчеркивают в пресс-службе предприятия, задача «Терминатора» — сопровождать бронетехнику в наступлении, обеспечивать огневую поддержку. Для реализации этой задачи боевая машина оснащена двумя 30-мм скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом и автоматическими гранатометами. За уничтожение бронетехники, укреплений, вертолетов и малотоннажных судов отвечают четыре сверхзвуковые ракеты комплекса «Атака-Т».
Потапов уверен: «наличие таких машин в составе бронетанковых подразделений значительно повышает их эффективность. А унификация шасси „Терминатора“ с основными боевыми танками Т-90А и Т-90С существенно упрощает ее эксплуатацию».
Кстати, большой интерес к новой машине проявил начальник бронетанкового управления Минобороны Индии Рис Калон. Уральцы со своей стороны, заявили, что готовы поставить необходимое количество БМПТ индийской стороне: серийное производство машин идет на мощностях корпорации в Нижнем Тагиле.
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