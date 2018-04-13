Минобороны РФ приняло на вооружение БМПТ «Терминатор»

Первая партия боевых машин поддержки танков «Терминатор» передана российским военным. О том, что Минобороны РФ приняло технику на вооружение, сообщил генеральный директор «Уралвагоназвод» Александр Потапов на выставке Defexpo India 2018.

БМПТ — один из ключевых экспонатов стенда нижнетагильской корпорации. Как подчеркивают в пресс-службе предприятия, задача «Терминатора» — сопровождать бронетехнику в наступлении, обеспечивать огневую поддержку. Для реализации этой задачи боевая машина оснащена двумя 30-мм скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом и автоматическими гранатометами. За уничтожение бронетехники, укреплений, вертолетов и малотоннажных судов отвечают четыре сверхзвуковые ракеты комплекса «Атака-Т».

Потапов уверен: «наличие таких машин в составе бронетанковых подразделений значительно повышает их эффективность. А унификация шасси „Терминатора“ с основными боевыми танками Т-90А и Т-90С существенно упрощает ее эксплуатацию».