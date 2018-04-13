Россия поставит Турции С-400 к концу 2019-го года 

Помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что российская сторона поставит Турции зенитно-ракетные комплексы С-400 к концу 2019-го года.
«Это будет ближе к концу 2019-го», — приводит Интерфакс слова Кожина.
Он опроверг информацию о том, что С-400 могут быть доставлены в Турцию летом 2019-го года.
Ранее замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что первые поставки С-400 в Турцию запланированы на июль 2019 года.
Профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН прокомментировал поставки С-400.