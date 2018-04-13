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В Волгоградской области военные получили кран грузоподъемностью 32 тонны
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В Волгоградской области военные получили кран грузоподъемностью 32 тонны 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Межвидовой Региональный Учебный Центр инженерных войск, дислоцированный в городе Волжском Волгоградской области, пополнился краном военного назначения, который сможет поднимать грузы до 32 тонн.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, крановая навеска смонтирована на шасси «КамАЗа» с колесной формулой 8x8. Длина четырехсекционной стрелы составляет 31 метр, а максимальный ее вылет — 29 метров. В комплект также входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Зона работы автокрана с выполнением операций над кабиной — 360 градусов. Машина обладает высокой ремонтопригодностью и может использоваться в темное время суток.
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